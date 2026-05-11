Im Sommer wird es voll auf der Zürcher Uferpromenade - das liegt aber nicht nur an den deutschen Immigranten. (Archiv) KEYSTONE/Walter Bieri

Immer mehr Deutsche zieht es in die Schweiz. Hier locken Jobs, hohe Löhne und Lebensqualität wie in keinem anderen Land Europas. Neue Zahlen zeigen jetzt: Der deutsche Boom in der Schweiz hält ungebremst an.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anfang 2025 lebten rund 329'900 Deutsche in der Schweiz.

Innerhalb eines Jahres zügelten zuletzt 6300 Deutsche neu in die Schweiz, binnen zehn Jahren stieg ihre Zahl um mehr als 32'000 Personen.

Damit bleiben Deutsche nach Italienern die zweitgrösste ausländische Bevölkerungsgruppe in der Schweiz. Mehr anzeigen

Die Schweiz ist weiterhin der beliebteste Wohn- und Arbeitsort von Deutschen im europäischen Ausland. Anfang 2025 lebten hierzulande rund 329'900 deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger, wie die deutsche Statistikbehörde am Montag mitteilte. Die Deutschen sind damit nach den Italienern die zweitgrösste Gruppe ausländischer Staatsangehöriger in der Schweiz.

Und die Zahl steigt weiter. Anfang 2025 hatten im Vergleich zum Vorjahr 6300 mehr Deutsche ihren Wohnsitz in der Schweiz, das war ein Zuwachs um 1,9 Prozent. Innerhalb von zehn Jahren wuchs die Zahl der Deutschen in der Schweiz um 10,7 Prozent beziehungsweise rund 32'000.

Ob Studium, Arbeit oder das Wetter: Zu den Gründen, im europäischen Ausland zu leben, liegen laut der deutschen Statistikbehörde keine Daten vor. Deutsche, die zugleich die Staatsangehörigkeit des Ziellandes haben, werden nicht als im Ausland wohnende Deutsche mitgezählt.