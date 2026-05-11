  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ungebremster Boom Immer mehr Deutsche ziehen in die Schweiz – Tendenz steigend

SDA

11.5.2026 - 22:33

Im Sommer wird es voll auf der Zürcher Uferpromenade - das liegt aber nicht nur an den deutschen Immigranten. (Archiv)
Im Sommer wird es voll auf der Zürcher Uferpromenade - das liegt aber nicht nur an den deutschen Immigranten. (Archiv)
KEYSTONE/Walter Bieri

Immer mehr Deutsche zieht es in die Schweiz. Hier locken Jobs, hohe Löhne und Lebensqualität wie in keinem anderen Land Europas. Neue Zahlen zeigen jetzt: Der deutsche Boom in der Schweiz hält ungebremst an.

Keystone-SDA

11.05.2026, 22:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Anfang 2025 lebten rund 329'900 Deutsche in der Schweiz.
  • Innerhalb eines Jahres zügelten zuletzt 6300 Deutsche neu in die Schweiz, binnen zehn Jahren stieg ihre Zahl um mehr als 32'000 Personen.
  • Damit bleiben Deutsche nach Italienern die zweitgrösste ausländische Bevölkerungsgruppe in der Schweiz.
Mehr anzeigen

Die Schweiz ist weiterhin der beliebteste Wohn- und Arbeitsort von Deutschen im europäischen Ausland. Anfang 2025 lebten hierzulande rund 329'900 deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger, wie die deutsche Statistikbehörde am Montag mitteilte. Die Deutschen sind damit nach den Italienern die zweitgrösste Gruppe ausländischer Staatsangehöriger in der Schweiz.

Und die Zahl steigt weiter. Anfang 2025 hatten im Vergleich zum Vorjahr 6300 mehr Deutsche ihren Wohnsitz in der Schweiz, das war ein Zuwachs um 1,9 Prozent. Innerhalb von zehn Jahren wuchs die Zahl der Deutschen in der Schweiz um 10,7 Prozent beziehungsweise rund 32'000.

Ob Studium, Arbeit oder das Wetter: Zu den Gründen, im europäischen Ausland zu leben, liegen laut der deutschen Statistikbehörde keine Daten vor. Deutsche, die zugleich die Staatsangehörigkeit des Ziellandes haben, werden nicht als im Ausland wohnende Deutsche mitgezählt.

Das sagt Bundesrat Beat Jans zur 10-Millionen-Initiative der SVP

Das sagt Bundesrat Beat Jans zur 10-Millionen-Initiative der SVP

Die Schweiz stimmt am 14. Juni über die Nachhaltigkeitsinitiative der SVP ab. Bundesrat, Kantone, Wirtschaft warnen nun vor gravierenden Folgen für Arbeitsmarkt, Sicherheit und die Beziehungen zur EU.

16.03.2026

Mehr zum Thema

Schweiz stimmt über Zuwanderung ab. Das musst du zur Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» wissen

Schweiz stimmt über Zuwanderung abDas musst du zur Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» wissen

Deutsche Auswanderer erzählen. «Die Schweiz ist ein Goldesel – hier herrschen paradiesische Verhältnisse»

Deutsche Auswanderer erzählen«Die Schweiz ist ein Goldesel – hier herrschen paradiesische Verhältnisse»

Hohe Kosten. Deutsche wollen in den Winterferien in der Schweiz weniger ausgeben

Hohe KostenDeutsche wollen in den Winterferien in der Schweiz weniger ausgeben

Meistgelesen

Super-League-Aufstieg winkt: Acquah köpft Aarau bei Vaduz in der 95. Minute zum Sieg
Fahrtests für Senioren: Fachleute warnen vor gefährlichen Lücken
Philosoph nennt Trump «Fürst ohne Plan» – und warnt vor jemand noch Schlimmerem
Päckli aus dem Nichts – Teenager wird von Amazon geflutet
Immer mehr Deutsche ziehen in die Schweiz – Tendenz steigend