Immer mehr Probleme in Basler Badis – jetzt gehen Angestellte auf die Barrikaden

PD_Speudi Genau darum gehe ich seit Jahren nicht mehr in eine öffentliche Badi - viel zu viele unanständig Leute und Pöbel, wo man nur hinschaut...

MONIKA Himmutrurig😭😭

Me sött i jeder badi 3täg nüme für einheimische öffne. Bi nid gege touriste aber gege pöbler.

romerk Und unsere Gesetzeshüter resp. Behörden schauen den ganzen Spielchen seit Jahren zu. Es werden lieber Bussenzettel verteilt oder geldeintreibende Radarkästen aufgestellt. Aber so lange die Eidgenossen sich alles gefallen lassen wird sich auch nichts ändern.

Kimmeuppau64 Das erleben wir im Berner Seeland schon seit vielen Jahren. Leider nicht nur in den öffentlichen Badis, sondern überall. Und es sind nicht nur Leute (nicht nur junge, solche aus allen Altersklassen) aus dem Maghreb, sondern auch aus Südosteuropa, Nahost usw. Ebenso wie in Basel wird hier so gut wie nichts dagegen unternommen. Die Zustände, die sich in unseren Schulen seit 25-30 Jahren abspielen, waren nur das Vorspiel...

Bohnenstange Aber das Erziehungsdepartement weiss es natürlich besser! Diese Leute sind ja weit weg vom Geschehen… 😬

Kleine_Laterne Pruntrut hat die Lösung

Tenethuk47 Viele schimpfen über Herrn Trump.

Vielleicht bin ich einer der wenigen der manchmal in den Spiegel schaut und auch manchmal sich selber dabei erwischt ein ganz kleiner Trump zu sein.

Gut, selber zähle ich mich auch nicht zu den Gutmenschen die alle andern zu Gutmenschen erziehen möchten, sondern führe ab und zu Selbstkritik und Selbsteinsicht.

Meiner Meinung nach fehlt es heute den meisten "modernen Menschen" wo sie auch herkommen, an der nötigen Selbstkritik/Selbsteinsicht.

Demokratie und Freiheit heisst nicht, wir können Frei ohne Richtsicht auf andere tun und lassen was wir wollen oder können!

Emil "Nächstes Jahr", was ist den das für ein Seitenhieb und eine desinteressierte Einstellung der Mitarbeiter gegenüber. Ein absolutes NoGo, des Sportamtes und des Erziehungsdepartement. Anscheinend handhabt ihr die Ferien und Freitage wie der Bund. Ich sag dann auch mal...., Steuern? Nächstes, oder übernächstes Mal. Ich wuchs sozusagen auf dem "Affefelse" und dem 10 Meter auf, doch sah ich das "Joggeli" genau aus solch Gründen, seit bald über 10 Jahren nicht mehr von innen. Als es mit Gettoblastern auf der Wiese anfing. Schade, schön war's.

Nimitz Überall dasselbe Problem, lasst noch mehr rein.

Man muss ich nicht verwundern, wenn rechts überall so einen Zulauf hat.

RKoni Wer ist in der Regierung zuständig? SVP ;-) ?

Johanna RKoni Ich weiss es zwar nicht, vermute aber eher eine andere politische Richtung, denn wie in Pruntrut werden junge Menschen mit nordafrikanischem Hintergrund genannt, da hätte eine SVP-geprägte Regierung wohl rasch reagiert. Dass diese Bademeister, die diesen Pöbeleien und Anfeindungen ausgesetzt sind, von der Regierung alleingelassen werden - man wartet einmal die nächste Saison ab, vielleicht hat sich dann das Problem von selbst erledigt -, ist eine Schande. Vielleicht befürchten sie eine mediale Schlammschlach wie bei Pruntrut - Stichwort "struktueller Rassimus" -, also lieber nichts sagen und nichts tun. Wird aber auf die Dauer kaum etwas bringen. Im Gegenteil.