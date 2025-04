Immer mehr suchen Schutz – erstmals auch Männer

Opfer von Menschenhandel suchen Schutz in der Schweiz. sda

Sie kommen voller Hoffnung – und enden in der Ausbeutung: In der Schweiz steigt die Zahl der Opfer von Menschenhandel dramatisch. Die FIZ bietet ihnen Schutz und eine neue Perspektive.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Schweiz nimmt die Zahl der Opfer von Menschenhandel deutlich zu.

Sie schuften unter schlimmsten Bedingungen auf Baustellen, in Restaurants und der Sexarbeit.

Die FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration verzeichnete 2024 einen 50-prozentigen Anstieg an Schutzsuchenden.

Auffallend ist erstmals auch eine wachsende Zahl von Männern. Mehr anzeigen

Sie kommen in der Hoffnung auf ein besseres Leben – und enden als moderne Sklaven: Opfer von Menschenhandel schuften in der Schweiz auf Baustellen, in Restaurants oder müssen anschaffen gehen. Versklavt von skrupellosen Tätern, die ihnen Freiheit und ein würdiges Leben versprochen hatten. Das berichtet das «Tagblatt».

Wenn sie sich befreien können, finden sie Zuflucht zum Beispiel bei der FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration. Die Organisation betreibt sichere Wohnungen für die Schutzsuchenden – und diese sind so gefragt wie nie zuvor.

50 Prozent mehr Nächte in sicheren Wohnungen

Die Zahlen sind erschütternd: 51 Personen verbrachten im letzten Jahr 5677 Nächte in den Schutzunterkünften der FIZ – ein Anstieg um satte 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Sozialarbeiterin Laura Miotti, die die Betroffenen betreut, berichtet gegenüber dem «Tagblatt» von erschöpften, traumatisierten Menschen, die oft nichts mehr besitzen ausser der Hoffnung auf ein neues Leben.

Ankommen im sicheren Hafen – aber die Wunden bleiben

Wer bei der FIZ Schutz sucht, hat Schlimmstes erlebt. «Zu Beginn müssen wir darauf achten, dass die Betroffenen überhaupt wieder essen und schlafen können», erklärt Miotti. Danach werden sie stabilisiert, medizinisch betreut und – wenn nötig – psychologisch unterstützt.

Ihr Alltag in den Schutzwohnungen ist geprägt von einfachen Ritualen, der Begleitung zu Terminen und dem ständigen Schutz vor ihren Peinigern. Strikte Anonymität und sichere Telefone gehören zum Standard – eingesperrt werden die Opfer jedoch nicht. «Sie waren bereits genug Gefangene», betont Miotti.

Erstmals sucht eine wachsende Zahl von Männern Schutz. Besonders in der Baubranche, der Gastronomie und sogar in der Sexarbeit werden Männer ausgebeutet. «Es überrascht viele, dass gerade auch die Gastronomie betroffen ist», sagt Miotti. Doch die Realität sieht bitter aus: prekäre Arbeitsbedingungen und Ausbeutung gehören längst zum Alltag vieler Betriebe.

Massive Drohungen und Abhängigkeit fesseln die Opfer

Warum fliehen die Betroffenen nicht einfach? «Die Täter nehmen ihnen die Papiere ab, drohen mit Gewalt gegen ihre Familien oder fordern hohe Summen für angebliche Reisekosten», schildert Miotti. Viele Opfer sind in einem Netz aus Angst und Ohnmacht gefangen, oft reicht die Macht der Täter bis in die Herkunftsländer zurück.

Manchmal schaffen es Betroffene trotz aller Ängste, Anzeige zu erstatten – oft nach Polizeirazzien oder aus purer Erschöpfung. «Einige ringen sich durch, weil sie endlich Gerechtigkeit wollen», erzählt Miotti. Doch nicht immer dürfen sie bleiben: Besonders für Menschen aus Drittstaaten sind Härtefallgesuche oft die letzte Hoffnung.

Laura Miotti und ihr Team leisten tagtäglich emotionale Schwerstarbeit. «Die Ohnmacht angesichts der Ungerechtigkeit dieser Welt lässt mich nicht kalt», gesteht sie. Jeder Fall, jede Geschichte bleibt haften – Zeugnisse von Leid, das sich mitten unter uns abspielt, oft unbemerkt.