Die Industrie fordert immer noch mehr Entlastungen, dabei steigt die Anzahl der Unternehmen, die verbilligten Strom beziehen, ohnehin stetig . 253 Firmen waren zuletzt vom Zuschlag befreit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 253 Unternehmen in der Schweiz beziehen vergünstigten Strom.

In den letzten Jahren zog die Anzahl der Profiteure stetig an. Darunter sind auch engergieintensive Skigebiete und Wellnessanlagen.

Die Industrie fordert indessen eher noch mehr Entlastungen. Mehr anzeigen

Die Anzahl an Schweizer Unternehmen, die von verbilligtem Strom profitiert, ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. 253 Firmen waren zuletzt vom sogenannten Netzzuschlag für die Förderung von Solar-, Wasser- und Windkraftwerken befreit waren, wie die «NZZ am Sonntag» anhand von Daten des Bundesamts für Energie schreibt.

So sei etwa eine Zentralschweizer Surfhalle mit tropischen Innenraum-Bedingungen vom Zuschlag befreit. Ob das sinnvoll ist, fragen sich offenbar auch immer mehr Politiker*innen – parteiübergreifend. Denn ursprünglicher Gedanke der Befreiung war es, die stromintensive und exportorientierte Industrie zu unterstützen.

«Man kann sich sehr wohl fragen, ob das sinnvoll ist», sagt etwa SVP-Nationalrat Christian Imark der Zeitung. Auch für die Grüne Aline Trede sollte ein solcher energieintensiver Freizeitspass nicht auch noch belohnt werden: «Die Kriterien für die Befreiung müssen modernisiert werden»

Industrie fordert noch mehr Entlastungen

«Es ist absurd, wenn Betriebe befreit werden, die teure Luxusdienstleistungen anbieten», äussert sich die SP-Energiepolitikerin Nadine Masshardt.

Die Industrie sieht das indessen ganz anders. Die Unternehmen drängen dem Bericht zufolge eher auf noch mehr Entlastungen - und bekommen dafür auch Unterstützung von bürgerlichen Politikern.

«Die produzierenden Firmen leiden unter den hohen Zuschlägen auf dem Strom», sagt etwa FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. Grossverbraucher wolle er somit von der neu eingeführten Abgabe befreien.

