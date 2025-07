Das zur Gemeinde Davos gehörende Dorf Monstein war auch schon Opfer einer durchtrennten Stromleitung. IMAGO/Dreamstime

Der Strom fällt in der Gemeinde Davos regelmässig aus. Grund sind unvorsichtige Bauunternehmen, die bei Grabungen versehentlich Kabel kappen. Die Elektrizitätswerke Davos drohen jetzt mit Strafanzeigen.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Gemeinde Davos ist es in 18 Monaten zu 13 Stromausfällen gekommen, weil bei Bauarbeiten unterirdische Stromleitungen beschädigt worden sind.

Das Elektrizitätswerk Davos EWD will nun bei weiteren Vorfällen Strafanzeigen prüfen, da sich die Lage nicht verbessert hat.

In der Vergangenheit hat das EWD die Bauunternehen zweimal schriftlich auf ihre Sorgfaltspflicht aufmerksam gemacht – ohne Erfolg. Mehr anzeigen

Wenn in Davos der Strom ausfällt, sind oft keine Naturereignisse oder technische Fehlfunktionen schuld, sondern Bauarbeiten. 13 Mal in 18 Monaten haben Bauarbeiter in der Bündner Gemeinde beim Graben unterirdische Kabel gekappt.

Dahinter steckt keine böse Absicht, sondern Fahrlässigkeit, urteilt Andy Kollegger, Geschäftsführer der Elektrizitätswerk Davos AG EWD in der «Südostschweiz». Er verstehe, dass die Baufirmen oft unter grossem Zeitdruck stünden. Doch für das Unternehmen steht fest, dass es so nicht weitergehen kann.

Die Bauunternehmen sind verpflichtet, sich die Pläne des Stromversorgers über unterirdisch verlegte Leitungen zu beschaffen. Ein Vertreter des EWD muss die Lage zudem am Boden anzeichnen. Dies, um zu verhindern, dass Bagger oder andere Maschinen die Kabel durchtrennen.

Das tun die Bauunternehmen aber offenbar nicht immer. So haben immer wieder einzelne Häuser, Davoser Quartiere oder ganze zur Gemeinde gehörende Dörfer wie Glaris, Frauenkirch oder Monstein zwischen einer und vier Stunden keinen Strom.

Ermahnung ohne Erfolg

Schon zweimal hätten sie die in der Gemeinde tätigen Bauunternehmen schriftlich an ihre Sorgfaltspflicht erinnert, fährt Kollegger in der «Südostschweiz» fort. Die Verantwortlichen wie auch die Arbeiter seien sich offenbar nicht bewusst, welche Schäden sie damit anrichteten und ebensowenig, dass dies für Menschen gefährlich werden könne. Genützt haben die Ermahnungen offenbar nicht viel.

Der krasseste Fall trug sich im Bergdorf Monstein zu. Dort beauftragte das EWD selber eine Baufirma, eine Stromleitung freizulegen. In diesem Fall waren die Angestellten informiert und der Verlauf des Kabels am Boden markiert – diese war ja das zentrale Element ihres Auftrags. Trotzdem hätten die Arbeiter die Leitung innert weniger Stunden zweimal beschädigt.

Monstein mit immerhin rund 200 Einwohner*innen, einem Restaurant, einem Hotel und einer Brauerei hatte danach während Stunden keinen Strom. Der Bauunternehmer habe den Vorfall nicht einmal dem EWD gemeldet, weshalb dieses die Ursache für den Stromausfall selber finden musste.

Ab sofort prüft Davos Strafanzeigen

Gebessert hat sich die Situation seither nicht. Und weil zurzeit in Davos besonders viel gebaut wird, befürchtet der Stromversorger noch mehr Ausfälle.

Deshalb greifen Kollegger und das EWD jetzt durch: Ab sofort werde bei Beschädigungen von Kabeln durch Grabarbeiten eine Strafanzeige geprüft. Das Strafgesetzbuch sieht dafür bei Fahrlässigkeit eine Geldstrafe oder bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe vor.