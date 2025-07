Das orange-markierte Gebiet ist von der Rauchentwicklung betroffen. Alertswiss

Am Samstagmorgen steht in Breitenbach SO das Lager einer Feuerwerkfabrik in Brand. Immer wieder kommt es zu Explosionen.

Nach mehreren Explosionen von Feuerwerkskörpern in einer Lagerhalle in Breitenbach SO ist am Samstagmorgen ein Einsatz von Feuerwehr und Polizei angelaufen. Über mögliche Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Man sehe grosse Rauchsäulen aufsteigen, sagt Chantal Wälchli, Sprecherin der Kantonspolizei Solothurn, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zuerst hatte «20 Minuten» über Explosionen berichtet. «Immer wieder knallt es», wird ein Augenzeuge zitiert.

Laut Wälchli gingen die Meldungen über die Explosionen kurz nach 7.30 Uhr bei der Polizei ein. Die Feuerwehren von Breitenbach und Büsserach rückten aus. Der Einsatz dauerte am Vormittag an.

Die Kantonspolizei Solothurn rief die Bevölkerung aus, vorsorglich die Fenster und Türen zu schliessen und in den Häusern zu bleiben. Das Gebiet im Bereich der Passwangstrasse sei zu meiden.