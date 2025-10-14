  1. Privatkunden
Tödliche Schüsse auf Entführer Entführung von Impfchef Berger: Obergericht spricht Polizei frei

SDA

14.10.2025 - 08:58

Das Zürcher Obergericht lehnte eine Beschwerde wegen eines tödlichen Polizeieinsatzes in Wallisellen ab. Die Polizisten erschossen dabei den Entführer des früheren "Impfchefs" Christoph Berger. (Symbolbild)
Keystone

Der Polizeieinsatz in Wallisellen bleibt ohne Folgen: Das Zürcher Obergericht bestätigt die Einstellung des Verfahrens. Die Beschwerde der Angehörigen des getöteten Entführers wurde abgewiesen.

Keystone-SDA

14.10.2025, 08:58

14.10.2025, 10:03

Der Polizeieinsatz gegen den Entführer des ehemaligen «Impfchefs» Christoph Berger in Wallisellen ZH bleibt straffrei. Das Zürcher Obergericht lehnte eine Beschwerde von Angehörigen des getöteten Entführers ab.

Das Strafverfahren gegen die beteiligten Polizisten bleibt somit eingestellt, wie das Zürcher Obergericht am Dienstag mitteilte. Es bestätigte damit einen Artikel der «NZZ». Gegen den Entscheid kann noch Beschwerde am Bundesgericht erhoben werden.

Christoph Berger anlässlich einer Medienkonferenz zur Covid-19-Situation im November 2021 in Bern. (Archivbild)
sda

Zum tödlichen Einsatz kam es am 6. April 2022. Der Entführer erschoss seine neben ihm im Auto sitzende Freundin, als die Polizei ihn an seinem Wohnort stoppen wollte. Daraufhin setzten zwei Polizisten ihre Schusswaffen ein, der Mann starb ebenfalls.

Laut «NZZ» hatte die Mutter des Entführers Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft erhoben. Angehörige der verstorbenen Freundin waren nicht an der Beschwerde beteiligt, schreibt das Obergericht.

Notwehr oder Notwehrhilfe

Das Obergericht beurteilte den Schusswaffeneinsatz nun als verhältnismässig. «Die tödlichen Schüsse waren Notwehr oder Notwehrhilfe um die Gefahr abzuwehren, die vom Entführer ausging», heisst es in der Mitteilung. Weil dieser die Schusswaffe behändigte, seien keine milderen Alternativen ersichtlich gewesen. Dass die Freundin bereits tot gewesen sei, sei für die Polizisten nicht ersichtlich gewesen.

Auch Kritik an der Einsatzplanung weist das Gericht zurück. Zeitpunkt und Durchführung der Verhaftung seien verhältnismässig gewesen. Andere geeignete Varianten mit weniger Risiken kann es nicht erkennen.

Laut «NZZ», die Einblick in das Urteil hatte, wurde der Mann schon länger observiert. Bei einem Einsatz in der Wohnung des Mannes oder bei einem Spaziergang des Paares im Wald wären die Risiken demnach weniger kalkulierbar gewesen.

Der 38-jährige Deutsche hatte sechs Tage vor dem Einsatz den in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bekannt gewordenen früheren «Impfchef» Christoph Berger entführt und 300'000 Franken gefordert. Er liess Berger allerdings wieder gehen.

Sturz wie in Zeitlupe: 280 Meter hoher Kraftwerkschornstein gesprengt

Werne, 12.10.2025: RWE lässt es krachen: Ein 280 Meter hoher Schornstein am stillgelegten Kraftwerksstandort in Werne im Ruhrgebiet wird gesprengt. Der Turm fällt wie in Zeitlupe. Der Koloss hat ein Gesamtgewicht von 15.000 Tonnen. Für die Sprengung mussten deshalb insgesamt 140 Kilo modernes Dynamit und riesige Kippgelenke aus Stahl zum Einsatz kommen. Nur so ist ein sicherer und planbarer Sturz des Kamins möglich. Der Abschied des 2019 stillgelegten Steinkohleblocks kann auch als weiterer Schritt im Zuge der Energiewende verstanden werden: An dem Standort in Werne soll nach dem Wunsch von RWE demnächst zusätzlich ein wasserstofffähiges Gaskraftwerk entstehen.

12.10.2025

Überschwemmungen in der Region Valencia

Vor elf Monaten starben bei einem schweren Unwetter in der Region Valencia 236 Menschen.

01.11.2024

Video zeigt Spektakel-Rettung: Feuerwehr holt 272-Kilo-Mann mit Kran aus dem zweiten Stock

In Florida musste die Feuerwehr einen übergewichtigen Mann mit einem Kran aus seiner Wohnung bergen – für den medizinischen Notfall war das die einzige Option.

10.10.2025

Sturz wie in Zeitlupe: 280 Meter hoher Kraftwerkschornstein gesprengt

Überschwemmungen in der Region Valencia

Video zeigt Spektakel-Rettung: Feuerwehr holt 272-Kilo-Mann mit Kran aus dem zweiten Stock

