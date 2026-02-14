  1. Privatkunden
St. Gallen Impfkritiker demonstrieren mit Rechtsextremen und widersetzen sich der Polizei

SDA

14.2.2026 - 16:16

Die St. Galler Polizei entzog der Demonstration von Mass-Voll vor Ort die Bewilligung. Der Demonstrationszug widersetzte sich jedoch der Aufforderung, den Platz zu räumen.
Die St. Galler Polizei entzog der Demonstration von Mass-Voll vor Ort die Bewilligung. Der Demonstrationszug widersetzte sich jedoch der Aufforderung, den Platz zu räumen.
Keystone

Ein aufgeladener Protesttag eskaliert: Zwischen politischen Fronten, Polizeisperren und Tränengas verwandelt sich die St. Galler Altstadt in eine Bühne für Konflikt und Konfrontation.

Keystone-SDA

14.02.2026, 16:16

14.02.2026, 16:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Samstag demonstrierten in St. Gallen mehrere hundert Personen gegen eine Impfpflicht.
  • Der Protestzug wurde angeführt von der Bewegung Mass-Voll, begleitet von Mitgliedern der rechtsextremen Gruppierung Junge Tat.
  • Eine unbewilligte Gegendemonstration der Gruppe Ostschweiz Nazifrei führte bereits vor Beginn zu Spannungen.
  • Nachdem die Stadtpolizei St. Gallen die Bewilligung der Demo aus Sicherheitsgründen entzog, kam es in der Altstadt zu Zusammenstössen und einem Tränengaseinsatz.
Mehr anzeigen

Am Samstag haben in St. Gallen mehrere hundert Personen gegen eine Impfpflicht demonstriert. An der Spitze des Demonstrationszugs der Bewegung Mass-Voll liefen zahlreiche Mitglieder der rechtsextremen Gruppierung Junge Tat.

Bevor sich die Demo nach dem Mittag beim Bahnhof in Bewegung setzen konnte, kam es zu einer Störaktion. Das sagte eine Sprecherin der Stadtpolizei St. Gallen. Die Gruppierung «Ostschweiz Nazifrei» rief im Vorfeld zu einer unbewilligten Gegendemonstration auf.

Einige der rund 600 Demonstrierenden hielten Hellebarden in den Händen. Wegen Sicherheitsbedenken entzog die Polizei der Mass-Voll-Demonstration vor Ort schliesslich die Bewilligung.

Daraufhin durchbrachen die Demonstrierenden eine Polizeisperre und starteten einen Marsch durch die Altstadt. Dort kam es zu Scharmützeln. Die Polizei setzte Tränengas ein, um Zusammenstösse unterschiedlicher Gruppierungen zu verhindern. Es kam teilweise zu Verkehrsbehinderungen.

Gemäss der Sprecherin der Stadtpolizei wurden zahlreiche Personen kontrolliert. Die Teilnehmenden der Mass-Voll-Demonstration hätten sich strafbar gemacht. Die Polizei kläre das weitere Vorgehen ab.

Eine zweite Demo wird von Trychlern angeführt

Im Anschluss startete ein zweiter, bewilligter Demonstrationszug durch die St. Galler Altstadt. Dazu hatte eine Bürgerbewegung unter dem Namen Meine Entscheidung aufgerufen. Angeführt wurde diese Demo mit etwa 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern von rund 40 Trychlern. Die Demonstrierenden skandierten «Friede, Freiheit, Souveränität!»

Die Demonstrierenden wehren sich gegen eine Gesetzesrevision im Kanton St. Gallen. Das überarbeitete Gesundheitsgesetz soll es dem Kanton künftig ermöglichen, bei Pandemien für gewisse Personen- und Bevölkerungsgruppen eine Impfpflicht zu erlassen.

Der Kanton stützt sich dabei auf das Epidemiengesetz des Bundes. Dort ist in Artikel 22 festgehalten, dass Kantone Impfungen für obligatorisch erklären können. Dies gilt für «gefährdete Bevölkerungsgruppen», für «besonders exponierte Personen» und für «Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben», sofern eine erhebliche Gefahr bestehe.

Wer sich widersetzt, könnte gemäss Entwurf des St. Galler Gesundheitsgesetzes mit einer Busse von bis zu 20'000 Franken bestraft werden. Der Kantonsrat wird die Vorlage voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 beraten.

ICE-Demonstranten bewerfen Polizei mit Dildos

ICE-Demonstranten bewerfen Polizei mit Dildos

Anti ICE-Demonstranten protestierten am Wochenende in Minnesota mit einer originellen Idee. Sie steckten Dildos in die Zäune und gaben den Beamten Anweisungen, sie sollen sie doch selber aus den Zäunen entfernen.

09.02.2026

