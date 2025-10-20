In Basel sollen Trams aus der Innenstadt verbannt werden

Wer zu Fuss unterwegs ist, kommt manchmal einfach nicht durch, wenn die Basler Trams dicht getaktet zwischen Marktplatz und Barfüsserplatz fahren. Sie sind dann wie eine Wand. Doch damit soll Schluss sein.
«Go Basel Go» heisst eine Initiative, die die «grüne Wand» aus Basels Innenstadt verbannen will. Die «grüne Wand», das sind die grünen Trams, die in beiden Richtungen im Minutentakt durch die historische Altstadt fahren. Die aber soll, sagt LDP-Grossrat Michael Hug gegenüber SRF, nicht mehr «von den Trams zerschnitten werden».
Die «Drämmli» sollen die Haltestellen Marktplatz und Barfüsserplatz zukünftig nicht mehr bedienen. Der freigewordene Platz in der Innenstadt soll den Menschen überlassen werden - zum Flanieren und Verweilen.
«Mutiger und ambitionierter Entwurf»
Der Vorschlag des Initiativekomitee «Go Basel Go» stösst in Basel auf offenen Ohren bei Politikern aller Lager, den Architekten Herzog und de Meuron und Fachpersonen. Auch die Verkehrsbetriebe beider Basel sind nicht abgeneigt, heisst es. Der «mutige und ambitionierte Entwurf» bringe «neuen Schwung in die etwas zähe Tramnetzplanung», bescheinigt Verkehrsexperte Alex Erath von der Fachhochschule Nordwestschweiz.
Denn die Trams sollen natürlich nicht ganz aus der Stadt verschwinden. Aber sie sollen eine andere Strecke fahren, um der beengten Innenstadt Luft zum Atmen zu lassen. Und das könnte relativ schnell gehen, weil Planungen für eine geänderte Linienführung bereits existieren und schnell umgesetzt werden können.
Voraussetzung ist natürlich, dass die Initiative zustande kommt und vom Basler Stimmvolk angenommen wird. Derzeit läuft die Unterschriftensammlung.