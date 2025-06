13:03

Stefan Schneider, Geologe an der ETH, spricht nun. Er zeigt ein Bild von Brienz und welche Stellen der Gemeinde besonders Sorgen machen. «Das ‹Plateau Ost› beschleunigt sich seit mehreren Wochen schneller, es hat sich was abgelöst. Es hat was mit den Niederschlägen an Pfingsten und Anfangs Juni zu tun. Wir können nicht ausschliessen, dass diese Steinmassen demnächst abstürzen können», sagt er.



Im schlimmsten Fall könnten gemäss den Behörden bis zu 2,2 Millionen Kubikmeter Gesteinsmasse hinunter zum Dorf und weiter Richtung Albula stürzen und schwere Schäden verursachen, sagt Schneider weiter.