In manchen Coop-Filialen präsentiert sich aktuell ein anderes Bild: In Graubünden kämpft das Unternehmen mit einem Bananen-Engpass. Symbolbild: Keystone

Wer dieser Tage in Graubünden bei Coop Bananen kaufen will, braucht Geduld. Wegen Lieferproblemen sind die Früchte nur eingeschränkt verfügbar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In mehreren Coop-Filialen im Kanton Graubünden sind Bananen derzeit nur eingeschränkt verfügbar.

Grund sind Verspätungen im Schiffstransport.

Das Unternehmen rechnet mit einer baldigen Entspannung der Situation. Mehr anzeigen

Im Kanton Graubünden müssen Coop-Kunden derzeit in manchen Filialen auf Bananen verzichten. «Die Nummer 1 der Früchte hatte es nicht mehr», sagt ein Kunde zu «Südostschweiz», nachdem er am Mittwoch vergeblich suchte. Auf Nachfrage habe ihm das Personal erklärt, es sei nur eine einzige Kiste geliefert worden, die rasch ausverkauft war.

Ein Coop-Sprecher bestätigt auf Anfrage der Zeitung Lieferprobleme: «Es gibt Verspätungen im Schiffstransport.» Dadurch komme es zu Verzögerungen – besonders bei Bananen. Betroffen seien unter anderem die Naturaplan-Max-Havelaar-Produkte.

Das Problem besteht offenbar in der ganzen Schweiz, wie Coop auf Anfrage des «Blicks» mitteilt. Demnach könne es vorübergehend vorkommen, dass das Angebot in verschiedenen Regionen nicht in den üblichen Mengen verfügbar sei.

Man verfüge aber über ein breites Sortiment und könne «Alternativen anbieten», so der Sprecher zu «Südostschweiz». Die verfügbaren Mengen würden «fair und gleichmässig» auf die Filialen verteilt. Trotzdem seien die Früchte «nicht in gewohnten Mengen verfügbar».

Kein Bananen-Engpass bei Migros

Zudem rechne das Unternehmen bald mit Entwarnung: «Wir gehen aktuell davon aus, dass sich die Situation voraussichtlich ab kommender Woche laufend entspannen wird», wird der Sprecher zitiert.

Anders präsentiere sich die Situation bei Konkurrentin Migros: «Es gibt aktuell keinen generellen Bananenmangel in den Migros-Filialen», sagt ein Sprecher zur «Südostschweiz». Je nach Nachfrage könne es aber vorkommen, dass einzelne Sorten – etwa Bio-Bananen – kurzfristig fehlen.

Video aus dem Ressort