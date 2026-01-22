  1. Privatkunden
Aufruhr in Reute AR In dieser Primarschule findet kein Unterricht statt – wegen Eltern-Drohungen

Noemi Hüsser

22.1.2026

Der Unterricht in Reute AR ist für zwei Tage eingestellt. (Symbolbild)
Der Unterricht in Reute AR ist für zwei Tage eingestellt. (Symbolbild)
Keystone

Nach Bedrohungen durch einen Elternteil setzt die Primarschule Reute AR den Unterricht für zwei Tage aus. Die Lage soll während der Sportferien aufgearbeitet werden.

,

Keystone-SDA, Noemi Hüsser

22.01.2026, 12:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Primarschule in Reute AR bleibt am 22. und 23. Januar wegen der Bedrohungen einer Lehrperson und Kindern durch ein Elternteil geschlossen.
  • Einige Eltern hielten ihre Kinder bereits vorher vom Unterricht fern.
  • Polizei und Behörden sind informiert, der Unterricht soll nach den Sportferien am 3. Februar wieder aufgenommen werden.
Mehr anzeigen

Die Primarschule in Reute AR bleibt zwei Tage geschlossen. Am Donnerstag und Freitag, den 22. und 23. Januar, findet kein Unterricht statt. Grund sei ein Elternteil, das Lehrperson und Schulkinder bedroht habe. Einzelne Kinder hätten deshalb den Unterricht bereits nicht mehr besucht. Zuerst berichtete «Blick» über den Fall.

«In den letzten Tagen kam es zu Bedrohungen und konkreten sicherheitsrelevanten Vorfällen im schulischen Umfeld», schreibt die Schule in einer Mitteilung an die Eltern. Kinder hätten in den vergangenen Tagen auf dem Schulweg und im Umfeld der Schule Angst gehabt, einige Eltern ihre Kinder deshalb bereits aus dem Unterricht genommen.

«Im aktuellen Klima ist ein Schulunterricht nicht möglich», heisst es weiter. Die Polizei sowie das kantonale Amt für Volksschule und Sport seien informiert. Die Sportferien nächste Woche wolle man zudem nutzen, um die Situation aufzuarbeiten, schreibt die Schule. Der Unterricht werde am Dienstag, den 3. Februar, wieder aufgenommen.

Schulpräsidentin bestätigt Echtheit des Schreibens

Die Schulpräsidentin von Reute AR wollte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nicht zum Vorfall äussern. Sie bestätigte aber die Echtheit des Schreibens, das von ihr und dem Schulleiter unterzeichnet wurde.

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden habe Kenntnis von der Schulschliessung, erklärte ein Sprecher am Vormittag. Einen Polizeieinsatz habe es diesbezüglich jedoch nicht gegeben. Auch sei bisher keine Anzeige bei der Polizei eingegangen.

