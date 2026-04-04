Ein historischer Panoramawagen der Rhätischen Bahn auf der Bernina-Strecke. Bild: Keystone

Auch das Personal der Rhätischen Bahn bekommt den rauer werdenden Ton zu spüren: Immer häufiger erleben Zugbegleiter Beschimpfungen, Drohungen und respektloses Verhalten.

Igor Sertori Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wie andere Schweizer Bergbahnen wird auch die Rhätische Bahn von Touristen regelrecht gestürmt.

Das Personal der Bahn, die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, hat mit respektlosen und aufbrausenden Fahrgästen zu kämpfen.

«Manchmal müssen wir die Polizei oder die Grenzwache hinzuziehen», erzählt Stefano Plozza, Zugchef bei der RHB (Rhätische Bahn).

Viele Zugbegleiter geben ihren Beruf nach wenigen Jahren auf, weil sie ständig mit stressigen Situationen konfrontiert sind, die durch Konflikte mit Touristen entstehen. Mehr anzeigen

Aggressives Verhalten von Fahrgästen gegenüber dem Bahnpersonal nimmt auch in der Schweiz zu – inzwischen sind selbst die Bergbahnen betroffen. Lukas Mathyer, Teamleiter der Zugbegleiter bei den Jungfraubahnen, erklärte kürzlich gegenüber SRF, der Ton in den Zügen sei «deutlich schärfer geworden, vor allem seit der Pandemie – der Respekt habe spürbar nachgelassen». blue News sprach darüber auch mit Stefano Plozza, Zugchef bei der Rhätischen Bahn.

Herr Plozza, wie verhalten sich die Touristen bei der Rhätischen Bahn?

Auch in unseren Zügen nimmt der Respekt immer mehr ab, die Leute haben hohe Ansprüche. So kommt es zum Beispiel in Tirano oft vor, dass Fahrgäste zum Zugpersonal kommen, um Informationen zu erfragen, ohne zu grüssen oder sich zu bedanken. Ausserdem regen sie sich schnell auf, wenn man sie mit einem «ungültigen» Ticket antrifft.

Was macht Ihrer Meinung nach den Touristen immer ungeduldiger?

Vielleicht sind wir daran gewöhnt, alle Annehmlichkeiten zu haben – hier, jetzt und sofort. Unsere Gäste fragen ständig nach Internetverbindungen, anstatt die Landschaft zu geniessen. Manchmal scheint es, als lebten sie in einer surrealen Welt. Sie wirken, als wären sie ständig in Eile.

Wie verhalten Sie sich in Fällen, in denen Ihnen gegenüber grobe Respektlosigkeit gezeigt wird?

Wir bemühen uns stets um eine friedliche Lösung, doch das ist nicht immer einfach, und manchmal müssen wir sogar die Polizei oder die Grenzschutzbeamten hinzuziehen.

Ein Zug der Rhätischen Bahn befährt das Landwasser-Viadukt auf der Albulalinie. (Archivbild) Bild: sda

Wie werden die Mitarbeiter darauf vorbereitet, mit angespannten Situationen mit Fahrgästen umzugehen?

Wir führen regelmässig Schulungen mit Fachleuten durch, um solche Fälle bestmöglich zu bewältigen, da sie immer häufiger vorkommen.

In Tirano kommt es oft vor, dass viele Touristen mit gültigen Fahrkarten auf einen Zug warten, aber nicht genügend Sitzplätze vorhanden sind. Kann man in Ihren Wagen einen Sitzplatz reservieren?

In unseren Wagen ist die Reservierung von Sitzplätzen im Regionalzug möglich, aber nicht obligatorisch. Obligatorisch ist hingegen die Reservierung im Bernina Express und im Glacier Express.

Ist in einer zunehmend digitalen Welt die physische Präsenz des Personals in den Zügen wichtiger geworden, um auf die Emotionen der Fahrgäste einzugehen, oder wird sie von denjenigen, die alles über eine App erledigen möchten, als Hindernis empfunden?

Die Anwesenheit des Personals im Zug wird meiner Meinung nach vom Kunden nach wie vor positiv wahrgenommen, von Ausnahmen abgesehen. Vor allem in Panoramazügen fragen Touristen gerne nach Informationen zur Landschaft und nach technischen Daten zum Zug und zur Strecke.

Die Zahl Ihrer Kollegen, die nach wenigen Jahren den Beruf wechseln, steigt. Glauben Sie, dass das Verhalten der Touristen einen wesentlichen Einfluss auf dieses Phänomen hat?

Ja, immer mehr Kollegen fühlen sich durch diese Konfliktsituationen in den Zügen gestresst. Deshalb verlassen viele, vor allem junge Leute, den Beruf nach wenigen Jahren.

Was würden Sie konkret von der Politik oder den Verkehrsunternehmen verlangen, um die Situation zu verbessern?

Um die Situation in den Zügen zu verbessern – ich spreche hier für unsere Bahn –, wäre es sinnvoll, mehr Personal einzustellen, nämlich zwei Zugbegleiter statt nur einem, der den gesamten Zug betreuen muss. Auch eine stärkere Präsenz der Ordnungskräfte wäre wünschenswert.

Ich fände es zudem eine gute Idee, die Sitzplätze zu begrenzen, wie es bei Fluggesellschaften der Fall ist. Also nummerierte Sitzplätze.