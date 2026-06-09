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Geschlechtergefälle ist gross In der Schweiz vertrauen Frauen dem Staat weniger als Männer

SDA

9.6.2026 - 11:06

Frauen misstrauen öffentlichen Institutionen stärker als Männer. Eine neue Studie empfiehlt deshalb, Mädchen früher und stärker in die Politik miteinzubeziehen. (Archivbild)
Frauen misstrauen öffentlichen Institutionen stärker als Männer. Eine neue Studie empfiehlt deshalb, Mädchen früher und stärker in die Politik miteinzubeziehen. (Archivbild)
Keystone

In der Schweiz vertrauen Männer dem Staat deutlich mehr als Frauen. Das zeigt eine neue Studie. 

Keystone-SDA

09.06.2026, 11:06

09.06.2026, 11:22

Frauen in der Schweiz misstrauen öffentlichen Institutionen stärker als Männer. Obwohl das Vertrauen im internationalen Vergleich hoch ist, ist das Geschlechtergefälle in der Schweiz besonders hoch.

So vertrauen 45 Prozent der Frauen in ihre Fähigkeit zur politischen Teilnahme, gegenüber 65 Prozent der Männer, wie das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) am Dienstag mitteilte. Das EGB hat die Studie bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Auftrag gegeben. Insgesamt wurden dafür die institutionellen Vertrauenswerte in dreissig Ländern untersucht.

An keiner politischen Aktivität beteiligen sich der Studie zufolge 26 Prozent der Frauen in der Schweiz – bei den Männern lag dieser Anteil bei 17 Prozent. Dieser geschlechtsspezifische Unterschied ist laut EGB fast doppelt so gross wie der durchschnittliche Unterschied der OECD-Länder. Auch bei der Zufriedenheit mit öffentlichen Dienstleistungen zeigten sich Unterschiede.

Rund die Hälfte der Frauen war der Ansicht, die Behörden behandelten Unterstützungsanträge gleichberechtigt, bei den Männern waren es fast zwei Drittel. Weniger als die Hälfte der Frauen meinte zudem, das Parlament vertrete die Interessen verschiedener Bevölkerungsgruppen gleichermassen. Bei den Männern teilten sechs von zehn diese Ansicht.

Die Studie empfahl unter anderem, Frauen und Mädchen früher und stärker in die Politik miteinzubeziehen, deren Erfahrungen und Erwartungen an öffentliche Dienstleistungen zu berücksichtigen und die Zugänge zu Verwaltungsverfahren zu verbessern.

Weitere Verbesserungen bedürfe es der Studie zufolge bei der Erhebung und Verarbeitung geschlechtsspezifischer Daten. Die Ergebnisse der Studie fliessen laut EGB in die Weiterentwicklung der Gleichstellungsstrategie 2030 des Bundesrates ein.

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