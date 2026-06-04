In der Schweiz wird immer mehr Kokain konsumiert – diese Branchen sind betroffen

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Der Kokainkonsum in der Schweiz nimmt zu und erreicht zunehmend den Arbeitsalltag. Diese Branchen sind besonders betroffen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Kokainkonsum in der Schweiz nimmt zu und ist nach Cannabis die zweithäufigste illegale Droge, wobei die tatsächliche Verbreitung wohl höher liegt.

Reinheit, Verfügbarkeit und Behandlungsfälle steigen, und der Konsum findet vermehrt auch im Arbeitsalltag statt.

Besonders betroffen sind Männer und junge Erwachsene, weshalb gezielte Prävention gefordert wird. Mehr anzeigen

Der Kokainkonsum in der Schweiz nimmt weiter zu. Darauf weist eine neue Analyse von Sucht Schweiz im Auftrag der Stiftung Jobema hin, die verschiedene Datenquellen bündelt. Demnach ist Kokain nach Cannabis die zweithäufigste illegale Substanz im Land.

Laut der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2022 konsumierten rund 1 Prozent der Bevölkerung – hochgerechnet etwa 60'000 Personen – innerhalb eines Jahres Kokain. Abwasseranalysen legen jedoch nahe, dass die tatsächlichen Zahlen deutlich höher liegen.

Seit den 2000er-Jahren ist ein kontinuierlicher Anstieg zu beobachten. Gleichzeitig haben Reinheit und Verfügbarkeit der Droge zugenommen. Auch kokainbezogene Behandlungsfälle in Suchthilfeeinrichtungen und Spitälern steigen, besonders deutlich seit etwa 2015.

Branchen mit hohem Leistungsdruck besonders betroffen

Auffällig ist laut Bericht, dass sich der Konsum längst nicht mehr auf Partys oder Wochenenden beschränkt. Ein bedeutender Teil findet auch im Arbeitsalltag statt.

Besonders betroffen könnten Branchen mit hohem Leistungsdruck, langen Arbeitszeiten und hohem Männeranteil sein, etwa das Baugewerbe, die Gastronomie sowie die Kunst- und Unterhaltungsszene. Kokain werde dort teilweise funktional eingesetzt, etwa zur Steigerung von Leistungsfähigkeit, Wachheit oder Selbstvertrauen.

Insgesamt zeigt sich, dass Kokainkonsum in weiten Teilen der Gesellschaft verbreitet ist. Besonders häufig betroffen sind Männer sowie junge Erwachsene zwischen 18 und 34 Jahren.

Konsumierende sind sozial integriert und gut ausgebildet

Viele Konsumierende gelten als sozial integriert, gut ausgebildet und berufstätig. Problematisch ist jedoch, dass sich ein riskanter Konsum oft schleichend entwickelt und Betroffene meist erst spät Hilfe suchen.

Sucht Schweiz sieht deshalb Handlungsbedarf bei der Prävention. «Kokainkonsum in der Schweiz ist ein wachsendes und vielschichtiges Phänomen, das sowohl Freizeit- als auch Arbeitskontexte umfasst», sagt Vizedirektor Frank Zobel.

Bestehende Angebote würden viele Erwerbstätige mit beginnendem problematischem Konsum bislang nicht ausreichend erreichen. Der Bericht empfiehlt daher gezielte Präventionsmassnahmen in besonders belasteten Arbeitsumfeldern sowie spezifische Ansätze für Risikogruppen.