Schweizerin stirbt auf dem Weg in die Ferien

Nahe der Italienischen-Slowenischen Grenze verunfallt eine Familien aus der Schweiz. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Eine Familie aus der Schweiz wird bei der Fahrt in die Sommerferien in einen schweren Unfall verwickelt. Eine Frau stirbt, mehrere Angehörige werden verletzt – der Wagen brennt aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Familie aus der Schweiz verunglückt bei einem Verkehrsunfall nahe der italienisch-slowenischen Grenze schwer, wobei eine Frau ums Leben kam.

Nach der Kollision geriet ihr Fahrzeug in Brand; die übrigen Familienmitglieder wurden verletzt und in italienische Spitäler gebracht.

Der Unfall ereignete sich auf slowenischem Boden, doch die Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls nach Italien geschleudert – beide Länder ermitteln. Mehr anzeigen

Eine in der Schweiz wohnhafte Familie serbischer Herkunft wurde auf dem Weg in die Ferien Opfer eines Verkehrsunfalls. Nach einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug auf der Autobahn nahe der italienisch-slowenischen Grenze geriet ihr Auto in Brand. Eine Frau kam dabei ums Leben.

Die verletzten Mitfahrenden wurden derweil in italienische Krankenhäuser zwischen Udine und Gorizia gebracht, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Sonntag berichtete.

Die Kollision, deren Ursache am Sonntag noch nicht bekannt war, fand auf slowenischem Boden statt, wie es weiter heisst. Die Autos seien durch die Wucht des Aufpralls aber auf die andere Seite der Grenze geschleudert worden.

Die Verletzten wurden von italienischen Rettungskräften versorgt. Die Behörden beider Länder leiteten eine Untersuchung ein.