Knapper Wohnraum In diesem Kanton brauchen die Einwohner am meisten Platz

Helene Laube

7.10.2025

Mehr als die Hälfte der Menschen in der Schweiz lebt in einem Mehrfamilienhaus. (Themenbild)
Mehr als die Hälfte der Menschen in der Schweiz lebt in einem Mehrfamilienhaus. (Themenbild)
Bild: Keystone/Michael Buholzer

Wer im Thurgau oder in Appenzell Innerrhoden wohnt, lebt auf mehr Quadratmetern. Am meisten Platz brauchen alleinlebende Thurgauerinnen. Das zeigt eine neue Auswertung des Bundesamts für Statistik mit Zahlen von 2024.

,

Keystone-SDA, Helene Laube

07.10.2025, 07:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Einwohner*innen der Kantone Appenzell Innerrhoden und Thurgau haben mit durchschnittlich 52,2 Quadratmetern pro Person 2024 am meisten Wohnfläche benutzt.
  • Das zeigt laut dem «Blick» eine neue Auswertung des Bundesamts für Statistik (BFS) mit Zahlen aus dem vergangenen Jahr.
  • Mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung lebt gemäss den Zahlen in 500'000 Mehrfamilienhäusern mit zwei oder mehr Wohnungen – auf durchschnittlich 43 Quadratmetern pro Person.
  • Im eigenen Haus kommt jede Person im Schnitt auf 55 Quadratmeter.
Mehr anzeigen

Die Einwohner*innen der Kantone Appenzell Innerrhoden und Thurgau haben gemäss «Blick» mit durchschnittlich 52,2 Quadratmetern pro Person 2024 am meisten Wohnfläche benutzt. Am wenigsten Platz hatten im kantonalen Vergleich die Genfer*innen mit durchschnittlich 37,5 Quadratmetern pro Person, wie die Zeitung basierend auf Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) zum vergangenen Jahr schrieb. Das BFS veröffentlichte im September die Gebäude- und Wohnungsstatistik für 2024.

Alleinlebende Thurgauerinnen brauchten demnach mit 93,4 Quadratmetern Wohnfläche am meisten Platz – gefolgt von Appenzellerinnen und Glarnerinnen, schrieb die Zeitung.

Mehrfamilienhäuser dominieren

Die Zahlen zeigten auch, dass wer alleine in einer Wohnung lebe, im Durchschnitt doppelt so viel Platz brauche wie eine vierköpfige Familie. Bei alleinstehenden Männern seien es durchschnittlich 76,9 Quadratmeter, bei Frauen 82,1 Quadratmeter. Eine vierköpfige Familie müsse mit 31,5 Quadratmetern auskommen.

Mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung lebe in 500'000 Mehrfamilienhäusern mit zwei oder mehr Wohnungen – auf durchschnittlich 43 Quadratmetern pro Person, hiess es weiter. Im eigenen Haus komme jede Person im Schnitt auf 55 Quadratmeter.

