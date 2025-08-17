In diesen Berufen steigt der Gehalt – trotz Zollhammer

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lohnrunde 2026 In diesen Berufen steigt der Gehalt – trotz Zollhammer

Lea Oetiker

17.8.2025

Das Baugewerbe schneidet am besten an bei der Lohnrunde 2026.
Das Baugewerbe schneidet am besten an bei der Lohnrunde 2026.
Sven Hoppe/dpa

Trotz Handelskonflikten steigen die Löhne in der Schweiz weiter – im Schnitt um 1,3 Prozent. Während Bau und Dienstleistungsbranchen profitieren, bleiben Industrie und Exporteure unter Druck.

Lea Oetiker

17.08.2025, 07:48

17.08.2025, 08:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schweizer Firmen wollen die Löhne 2026 trotz Zollstreit nominal um 1,3 Prozent anheben, real entspricht das 0,8 Prozent.
  • Am stärksten profitieren Bau, Pharma-, Finanz- und Gastgewerbe.
  • Doch es gibt auch Branchen, die kaum was abbekommen.
Mehr anzeigen

Trotz Zollstreit wollen Schweizer Unternehmen die Löhne nächstes Jahr erhöhen, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Das zeigt eine neue Lohnumfrage der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich unter 4500 Firmen, wie die Zeitung schrieb.

Die Firmen wollen die nominalen Löhne demnach in den nächsten zwölf Monate um durchschnittlich 1,3 steigern. Unter Berücksichtigung der Inflation – von der KOF kürzlich auf 0,5 Prozent beziffert – dürfte die reale Zunahme bei 0,8 Prozent liegen.

Damit wäre es bereits das dritte Jahr in Folge mit einem Anstieg der Reallöhne. Nach einer längeren Durststrecke zwischen 2021 und 2023 haben die Arbeitnehmenden damit einen Teil der damaligen Verluste wettgemacht.

Baugewerbe schneidet am besten ab

Das Baugewerbe schneide mit einem erwarteten Anstieg von 1,7 Prozent am besten ab. Grund dafür ist der Mangel an Fachkräften und eine starke Gewerkschaft. Auch im Gastgewerbe, der Pharma- und der Finanzbranche dürfen sich Angestellte über eine überdurchschnittliche Lohnerhöhung freuen.

Im Detail- und Grosshandel sowie in der Industrie bleibt das Potenzial begrenzt – das Wachstum liegt dort bei kaum mehr als einem Prozent. Besonders hart trifft es die exportorientierten Bereiche wie die Uhren- und Maschinenindustrie, die unter den US-Strafzöllen leiden. Nach Einschätzung der Konjunkturforschungsstelle KOF könnten in diesen Sektoren sogar Arbeitsplätze gefährdet sein.

Die KOF weist darauf hin, dass die Lohnerhöhungen nicht bei allen Beschäftigten gleich stark ankommen. Statt genereller Anpassungen setzen viele Unternehmen zunehmend auf individuelle Bonuszahlungen.

Meistgelesen

Das stand in dem Brief von Melania Trump an Putin
9 Fehler beim Backofen-Putzen, die sogar tödlich enden können
Immer mehr Influencer machen Ferien in der Schweiz – wird sie nun zum nächsten Hype?
Mutter drückt Pickel im Gesicht aus – und landet im Notfall
In diesen Berufen steigt der Gehalt – trotz Zollhammer