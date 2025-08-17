In diesen Berufen steigt der Gehalt – trotz Zollhammer

Das Baugewerbe schneidet am besten an bei der Lohnrunde 2026. Sven Hoppe/dpa

Trotz Handelskonflikten steigen die Löhne in der Schweiz weiter – im Schnitt um 1,3 Prozent. Während Bau und Dienstleistungsbranchen profitieren, bleiben Industrie und Exporteure unter Druck.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schweizer Firmen wollen die Löhne 2026 trotz Zollstreit nominal um 1,3 Prozent anheben, real entspricht das 0,8 Prozent.

Am stärksten profitieren Bau, Pharma-, Finanz- und Gastgewerbe.

Doch es gibt auch Branchen, die kaum was abbekommen. Mehr anzeigen

Trotz Zollstreit wollen Schweizer Unternehmen die Löhne nächstes Jahr erhöhen, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Das zeigt eine neue Lohnumfrage der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich unter 4500 Firmen, wie die Zeitung schrieb.

Die Firmen wollen die nominalen Löhne demnach in den nächsten zwölf Monate um durchschnittlich 1,3 steigern. Unter Berücksichtigung der Inflation – von der KOF kürzlich auf 0,5 Prozent beziffert – dürfte die reale Zunahme bei 0,8 Prozent liegen.

Damit wäre es bereits das dritte Jahr in Folge mit einem Anstieg der Reallöhne. Nach einer längeren Durststrecke zwischen 2021 und 2023 haben die Arbeitnehmenden damit einen Teil der damaligen Verluste wettgemacht.

Baugewerbe schneidet am besten ab

Das Baugewerbe schneide mit einem erwarteten Anstieg von 1,7 Prozent am besten ab. Grund dafür ist der Mangel an Fachkräften und eine starke Gewerkschaft. Auch im Gastgewerbe, der Pharma- und der Finanzbranche dürfen sich Angestellte über eine überdurchschnittliche Lohnerhöhung freuen.

Im Detail- und Grosshandel sowie in der Industrie bleibt das Potenzial begrenzt – das Wachstum liegt dort bei kaum mehr als einem Prozent. Besonders hart trifft es die exportorientierten Bereiche wie die Uhren- und Maschinenindustrie, die unter den US-Strafzöllen leiden. Nach Einschätzung der Konjunkturforschungsstelle KOF könnten in diesen Sektoren sogar Arbeitsplätze gefährdet sein.

Die KOF weist darauf hin, dass die Lohnerhöhungen nicht bei allen Beschäftigten gleich stark ankommen. Statt genereller Anpassungen setzen viele Unternehmen zunehmend auf individuelle Bonuszahlungen.