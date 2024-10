Corona-Zahlen steigen rapide – in diesen Regionen besonders

Der Kanton Wallis und der Kanton Tessin haben die höchsten Fallzahlen. Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa

Die Covid-19-Neuansteckungen nehmen in der Schweiz wieder zu. Besonders in den Kantonen Wallis und Tessin sind die Fallzahlen pro 100'000 Einwohner stark gestiegen.

Samuel Walder Samuel Walder

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Corona-Infektionen steigen in der Schweiz wieder stark an. Ein nationaler Überblick zeigt, welche Kantone am meisten betroffen sind.

Das Wallis, Tessin und Glarus haben die höchste Ansteckungsquote im Vergleich zu anderen Kantonen.

Schweizweit sind das 15.2 Personen pro 100'000, die sich jede Woche mit Covid infizieren. Mehr anzeigen

Die Corona-Zahlen steigen in der Schweiz erneut stark an. Am höchsten sind die Neuansteckungen im Kanton Wallis und im Tessin. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) informiert jede Woche zum Verlauf der Covid-Ansteckungen in der Schweiz.

Wirft man einen Blick auf die kantonale Übersicht, fällt auf, dass die West- und Südschweiz stärker betroffen ist als die Deutschschweiz. Mit einer Ausnahme, und zwar dem Kanton Glarus.

Übersicht zu den Corona-Zahlen in den Kantonen

Die Zahlen, die das BAG sammelt, sind im Verhältnis zu 100'000 Einwohnern zu verstehen. Im Detail heisst das: Aktuell sind es im Kanton Zürich 8.29 Personen auf 100'000 Einwohner*innen, die sich mit Covid infizieren. Im Kanton Zug sind es 6.86 Personen, im Kanton Schwyz 9.1 Personen und im Kanton St. Gallen 3.4 Personen pro 100'000 Einwohner.

Der Kanton Thurgau hatte 11.05 Neuansteckungen pro 100'000 Einwohner. Im Norden im Kanton Schaffhausen waren es letzte Woche 11.74 Neuansteckungen. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden haben sich 1.79 Personen angesteckt. Im Kanton Appenzell Innerrhoden hat sich niemand mit Corona infiziert.

Der Kanton Graubünden verzeichnete letzte Woche 4.44 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner. Im Kanton Glarus steckten sich 21.7 Personen neu an. Im Kanton Obwalden waren es 7.75 und im Kanton Nidwalden 7.75. Der Kanton Luzern verzeichnete 12.71 Neuansteckungen auf 100'000 Einwohner, der Kanton Uri 13.4.

Der Kanton Aargau hatte letzte Woche 11.11 Personen, die sich neu mit Covid infizierten. Im Kanton Solothurn sind es 16.29, im Kanton Baselland 15.62 und im Kanton Basel-Stadt 15.25. Der Kanton Bern verzeichnet 13.41 Neuansteckungen auf 100'000 Einwohner. Im Jura sind es 17.6.

Im Kanton Freiburg waren es 8.97 Personen, die sich neu angesteckt haben. Der Kanton Neuenburg verzeichnete 16.99 Personen, der Kanton Waadt verzeichnet 15.29 und im Kanton Genf sind es 12.25.

Das Wallis und das Tessin haben die höchste Corona-Ansteckungsquote in der Schweiz. Im Wallis sind es 24.63 Neuangesteckte auf 100'000 Einwohner, im Tessin sind es sogar noch mehr. 27.12 haben sich da neu angesteckt.

Wie die Analyseplattform corona-in-zahlen.de zeigt, sind von Anfang der Coronapandemie bis jetzt 4'465'634 Personen an Corona erkrankt. Im Moment belaufen sich die Neuinfektionen (7-Tage-Inzidenz) auf 15.2 Personen in der Schweiz.

Gesamthaft haben sich also 50,79 Prozent der Schweizer Bevölkerung seit Anfang der Pandemie mit Covid infiziert.