Wer in der Ferienzeit reist, muss sich auf viele Menschen mit demselben Ziel einstellen. Das muss nicht sein: In der Übersicht erfährst du, wann in der Schweiz alle Schüler*innen im Unterricht sitzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Schweiz werden die Schulferien durch Kantone und Gemeinden und entsprechend unterschiedlich festgelegt.

Um nicht gleichzeitig wie die grossen Massen unterwegs zu sein, bietet sich eine Reise ausserhalb der Schulferien an.

Die passenden Zeitfenster sind allerdings rar gesät. Wann genau die Chancen auf eine entspannte Auszeit am grössten sind, liest du im Überblick. Mehr anzeigen

Überfüllte Flughäfen, verstopfte Strassen – in der Ferienzeit kann die Reise an die Wunschdestination schnell zur Geduldsprobe werden. Besonders in den Schulferien oder während Feiertagen sind bekanntlich besonders viele Menschen unterwegs.

Wer allerdings keine schulpflichtigen Kinder hat, kann mit Flexibilität auftrumpfen. An manchen Wochen im Jahr hat kein einziger Kanton Schulferien. Wie du deine Ferienplanung optimieren kannst, liest du in der Übersicht.

Entspannte Reise zum Jahresstart

Wer sich die Piste nicht mit Skischüler*innen teilen will, reist am besten in den ersten Januarwochen in die Berge. Keystone

Die Weihnachtszeit war besonders anstrengend? Dann bietet bereits der Jahresstart eine optimale Gelegenheit für stressfreie Ferien. Ab dem 7. Januar sind nämlich alle Schüler*innen im Land wieder im Klassenzimmer. Die nächsten Schulferien starten erst am 24. Januar. Während dieser Zeit dürfte sich die Anzahl Skischulen auf den Pisten in Grenzen halten.

Ab dem 25. Januar starten in den Kantonen Schaffhausen, Thurgau und Glarus die Sportferien. Auch in manchen Aargauer Gemeinden haben ab dann die Schüler*innen frei. So richtig Hochbetrieb herrscht allerdings erst ab Mitte Februar, wenn die Klassenzimmer in den meisten grossen Kantonen leer bleiben.

Ruhige zweite Märzhälfte

Wenn du dir die erste Reise des Jahres noch etwas aufsparen willst, solltest du dir die zweite Märzhälfte im Kalender anstreichen. Die Sportferien sind am 17. März in allen Kantonen beendet. Bis am 4. April ist die Gelegenheit für eine stressfreie Auszeit besonders günstig. Am Tag darauf starten in den ersten Kantonen bereits die Frühlingsferien – und damit auch der Ansturm auf beliebte Ferienorte.

Kurzes Zeitfenster vor Auffahrt

Der Reiseverkehr vor dem Gotthard-Strassentunnel staut sich am Auffahrtswochenende meist auf mehrere Kilometer Länge. Keystone

Im Frühling ist die Feiertagsdichte bekanntlich besonders hoch. Und auch die Frühlingsferien ziehen sich über alle Kantone betrachtet über mehrere Wochen hin. Ruhiger wird es erst ab dem 17. Mai: Ausser in den touristischen Bergregionen frönen ab dann alle Schulkinder wieder dem Unterricht. Das optimale Zeitfenster ist allerdings nur kurz: Auffahrt ist dieses Jahr am 29. Mai – ein traditionell äusserst beliebtes Reisewochenende.

Die goldene Juni-Woche

Nach Auffahrt ist vor Pfingsten. Es bietet sich deshalb an, bis am 10. Juni mit deinen Ferienplänen zu warten. Ab dann und bis am 18. Juni herrscht landesweit Ruhe vor dem grossen Sommerferien-Sturm. Wer dieses Zeitfenster verpasst, muss sich in den kommenden Monaten auf viel Verkehr einstellen. In den ersten Kantonen starten die Sommerferien und spätestens ab dem 28. Juni sind die Massen unterwegs.

Ruhe nach dem Sommerferien-Sturm

Im September dürfte die Schlange vor dem Check-in-Schalter am Flughafen Zürich deutlich kürzer sein als in den Sommerferien-Wochen (Bild vom 13. Juli 2024). Keystone

In den Sommermonaten lassen sich Touristenmassen kaum ausweichen. Abhilfe schafft hingegen der September: Vom 1. bis 19. September läuft in allen Kantonen der Unterricht wieder. In diesem Zeitraum dürfte sich auch die Situation an den Flughäfen beruhigen und die Anreise einigermassen entspannt gestalten lassen.

Allerdings: Am 15. September findet in Zürich das Knabenschiessen statt. Viele Bewohner*innen des bevölkerungsreichsten Kantons nutzen das verlängerte Wochenende für einen Kurzurlaub. Und ab dem 20. September ist es definitiv vorbei mit der Ruhe, dann starten in Bern die Herbstferien.

Aufatmen im Spätherbst

Wer mit seinen Ferientagen sparsam umgeht und davon im Spätherbst noch genügend übrig hat, sollte sich ein Trip Ende Oktober überlegen. Abgesehen davon, dass zwischen dem 27. und 31. Oktober nirgendwo Schulferien herrschen, ist in den meisten Feriendestinationen die Hauptsaison vorbei. Eine Auszeit in dieser Phase ist entsprechend nicht nur gut für den eigenen Seelenfrieden, sondern auch fürs Portemonnaie.

Danach haben Schüler*innen in Uri und in Teilen des Kantons Graubünden zwar schulfrei, aber nicht für lange: Vom 10. November bis 19. Dezember sitzen schweizweit alle Lernwilligen und-verpflichteten im Unterricht. Willst du dich also vor dem sich bereits wieder anbahnenden Adventsstress erholen, ist das deine Chance.

