In dieser Gemeinde musst du anhalten, sonst droht eine Busse

Gut. Machen wir doch in allen Nachbarsgemeinden von Birsfelden (inkl Basel) dasselbe Gesetz, nur gültig für Bewohner von Birsfelden. Das könnte helfen. Oder - man löst vielleicht das Stauproblem auf der Autobahn, das zu dem Umfahrungsverkehr über Birsfelden führt. Warum haben wir überhaupt Nationalstrassen, die ständig Stau produzieren? Nur weil gewisse Leute behaupten, flüssige Strassen würden zu mehr Verkehr führen?

Reirochi75

Willkommen in Baselland, aber nur wenn Sie mindestens 15 Minuten bleiben. Wird das Schild angepasst?

Diese Verbots- und Einschränkungskultur, die nicht nur im Strassenverkehr immer mehr Einzug hält, macht mir alter und freiheitsliebender Grufti Angst. Bald kann man sich nicht mehr bewegen, sagen, tun, oder nicht tun ohne irgendwo, irgendwie, irgendwas falsch zu machen. Die, die immer mit dem naiven Spruch kommen, "Man muss sich nur an das Gesetzt halten" werden dann bald einmal merken, dass auch sie irgendwann und immer öfter in die Falle tappen werden. Und das alles nur, weil immer behauptet wird, wir profitieren wenn immer mehr Menschen im selben Raum leben. Hier ist der "Beweis" dazu.