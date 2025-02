Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer rund zwei Stunden nach Ausbruch zu löschen. Kantonspolizei Wallis

In der Nacht auf Montag ist in einem Hotel in Leukerbad VS ein Feuer ausgebrochen. Siebzehn Personen wurden aus der Einrichtung evakuiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Walliser Gemeinde Leukerbad ist ein Brand in einem Hotel ausgebrochen.

17 Personen wurden evakuiert, darunter neun Verletzte.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Mehr anzeigen

Am Montagmorgen, kurz nach 3 Uhr, wurde ein Brand in einem Hotel in Leukerbad VS gemeldet. Siebzehn Personen wurden sofort aus dem Gebäude evakuiert, schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung.

Neun Personen waren den Rauchgasen ausgesetzt und wurden zur Vorsorgeuntersuchung ins Spital gebracht. Eine Person erlitt zudem eine Beinverletzung.

Die Feuerwehr von Leuk und «Le Centre de Secours Incendie» der Region Siders waren demnach schnell vor Ort, um den Brand einzudämmen. Um 5.10 Uhr sei der Brand unter Kontrolle gewesen. Am Hotel entstand erheblicher Sachschaden.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Brandes zu ermitteln.