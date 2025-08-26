The Moss Kilchberg In Kilchberg ZH werden 53 Luxuswohnungen gebaut. Bild: The Moss Kilchberg Eine Wohnung kostet bis zu 4,3 Millionen Franken. Bild: The Moss Kilchberg Dem Bau ging ein jahrelanger Rechtsstreit voraus. Bild: The Moss Kilchberg The Moss Kilchberg In Kilchberg ZH werden 53 Luxuswohnungen gebaut. Bild: The Moss Kilchberg Eine Wohnung kostet bis zu 4,3 Millionen Franken. Bild: The Moss Kilchberg Dem Bau ging ein jahrelanger Rechtsstreit voraus. Bild: The Moss Kilchberg

In Kilchberg ZH hat der Bau von 53 Luxuswohnungen begonnen. Das Projekt «The Moss» stand jahrelang wegen Widerstands aus der Nachbarschaft und eines Streits um Flachdächer vor Gericht – nun rollen die Bagger.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Kilchberg entstehen 53 Luxuswohnungen unter dem Projektnamen «The Moss».

Die Preise liegen zwischen 2,1 und 4,3 Millionen Franken.

Der Bau war jahrelang durch Rekurse blockiert, bis das Bundesgericht entschied. Mehr anzeigen

In Kilchberg ZH wird gebaut: Auf einer 12’000 Quadratmeter grossen Wiese unterhalb der reformierten Kirche haben die Arbeiten für die Überbauung «The Moss» begonnen. Das Projekt umfasst fünf Gebäude mit insgesamt 53 Eigentumswohnungen, wie der Tages-Anzeiger berichtet.

Die Wohneinheiten bieten zwischen 88 und 195 Quadratmeter Fläche, verteilt auf 2,5 bis 4,5 Zimmer. Annehmlichkeiten wie Weit- und Seesicht, ein begrünter Innenhof mit Pavillon sowie eine Spielwiese sollen die exklusive Überbauung abrunden.

Die Nachfrage scheint hoch: Bereits vor Baubeginn war mehr als ein Drittel der Wohnungen reserviert.

Noch hängige Rekurse zurückgezogen

Auch die Preise spiegeln die Exklusivität: Eine 2,5-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss kostet mindestens 2,1 Millionen Franken, die teuerste 4,5-Zimmer-Attikawohnung wird für 4,28 Millionen angeboten.

Bis zum Baustart war es ein langer Weg. Anwohner bekämpften den privaten Gestaltungsplan «Brunnenmoos» jahrelang, wie der «Tages-Anzeiger» weiter schreibt.

Während das Baurekursgericht zunächst den Einsprachen gegen die Flachdächer stattgab, hoben das Verwaltungsgericht und später auch das Bundesgericht diesen Entscheid wieder auf. Mit dem Urteil von 2023 war der Weg für die Realisierung frei.

Laut dem Gemeindeschreiber von Kilchberg wurden noch eingereichte Rekurse nach Gesprächen mit allen Beteiligten zurückgezogen. Der Bezug der Wohnungen ist für den Spätherbst 2027 geplant.