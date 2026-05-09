In Näfels GL wütet ein Grossbrand

Im Hintergrund des Bilds einer Webcam in Näfels ist der Rauch zu sehen, vor dem Alertswiss warnt. Screenshot Webcam Café Conditorei Müller

In Näfels GL berichten mehrere Augenzeugen von einem Brand, Knallen und starkem Rauch. Alertswiss warnt vor einem Grossbrand. Anrainer geben an, es brenne beim Unternehmen Netstal Maschinen in Näfels GL.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Näfels GL ist ein Grossbrand ausgebrochen.

Alertswiss warnt vor Rauch, Geruch und fordert, das Gebiet zu meiden.

Augenzeugen berichten, das Feuer wüte in einem Gebäude der Firma Netstal Maschinen. Mehr anzeigen

Alertswiss meldet: «Rauchentwicklung durch Grossbrand», der Brand führe zudem zu starkem Geruch. Die Menschen in der Region Näfels, Mollis und Netstal (alle GL) sollten Fenster und Türen schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen ausschalten. Zudem sollten alle das betroffene Gebiet meiden.

Augenzeugen melden dem «Blick», sie hätten ein Knallen gehört und es seien dem Vernehmen nach sämtliche Feuerwehren der Umgebung aufgeboten worden.

Mehrere Blick-Leser*innen geben an, das Feuer sei in der Firma Netstal Maschinen ausgebrochen. Das Gebäude befindet sich in Näfels, obwohl das Unternehmen den Namen der Nachbargemeinde trägt.

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