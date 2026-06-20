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Vom WC aufs Feld Warum unser Urin Paris, Genf und Zürich aufblühen lässt

Britta Gfeller

20.6.2026

So schön ist es in Paris nur dank des Schweizer Urin-Düngers.
So schön ist es in Paris nur dank des Schweizer Urin-Düngers.
IMAGO/Panthermedia

Was täglich in Toiletten verschwindet, wird in Paris als Dünger eingesetzt: Eine Schweizer Firma sammelt Urin in Gebäuden und macht daraus einen Rohstoff, der synthetischen Dünger ersetzen kann. Nur auf Sportplätzen dürfte er vorerst nicht eingesetzt werden.

Britta Gfeller

20.06.2026, 23:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Schweizer Unternehmen verarbeitet gesammelten Urin zu Dünger. Das System wird bereits in Genf, Zürich und Paris eingesetzt.
  • Der Urin-Dünger soll synthetischen Dünger ersetzen, die Umwelt entlasten und Europas Abhängigkeit von Importen verringern.
  • Paris nutzt den Dünger bereits für Pflanzen rund um den Eiffelturm und plant, ihn künftig in allen Parks statt synthetischem Dünger einzusetzen.
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Wenn Angestellte in einem Bankgebäude in Genf oder Bewohner*innen einer Siedlung in Paris zur Toilette gehen, leisten sie damit einen Beitrag für die Umwelt. Denn ihr Urin landet nicht im Abwasser, sondern wird zu Dünger verarbeitet.

In Paris wird dieser Dünger bereits für die Pflanzen rund um den Eiffelturm eingesetzt. Auch Genf und Zürich testen ihn im Stadtgebiet. Entwickelt wurde das System vom Schweizer Unternehmen Vuna Nexus.

Mit 500 Millionen Euro. EU-Kommission will Düngerkosten abfedern

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Mit speziellen Toiletten wird der Urin vom restlichen Abwasser getrennt und in Tanks im Keller gesammelt. Dort werden Gerüche und Verunreinigungen entfernt, die Flüssigkeit haltbar gemacht und die enthaltenen Mineralien konzentriert. Zweimal pro Jahr wird der so gewonnene Dünger abgeholt und möglichst lokal weiterverkauft.

Selbst gegen Alkohol und Drogen kommt System an

«Wir arbeiten auch mit Kompotoi zusammen, die ihre Kompost-Toiletten unter anderem auf Festivals und an Konzerten aufstellen», sagt David de Chambrier, Gründer von Vuna Nexus. «Selbst gegen diese Verunreinigungen durch Alkohol und Drogen kommt unser System an.»

An Festivals oder hier dem Schwingfest landet so einiges in den Kompost-Toiletten, doch selbst aus dem Party-Urin kann Dünger werden.
An Festivals oder hier dem Schwingfest landet so einiges in den Kompost-Toiletten, doch selbst aus dem Party-Urin kann Dünger werden.
KEYSTONE/Christian Beutler

Die Idee gewinnt zunehmend an Bedeutung. Spätestens seit dem Ukraine-Krieg und der Blockade der Strasse von Hormus ist deutlich geworden, wie stark Europa bei Düngemitteln von anderen Ländern abhängig ist. Internationale Krisen können die Preise stark beeinflussen.

«Davor galten wir für viele als Hippies oder Aktivisten», erzählt de Chambrier. «Aber jetzt verstehen sie, dass wir Menschen selbst das chemische Element Stickstoff in uns tragen, das für Pflanzen ein wichtiger Nährstoff ist. Wir scheiden diesen Nährstoff jeden Tag aus. Da ist es nur logisch, ihn zu recyceln.»

Urin-Dünger entlastet Umwelt

Pro Jahr produziert ein erwachsener Mensch etwa 360 bis 550 Liter Urin. Das meiste ist Wasser. Doch rund fünf bis zehn Prozent davon können laut de Chambrier zu Dünger verarbeitet werden. Inzwischen werde seine Firma bei vielen Neubauprojekten angefragt, um das System direkt in Gebäuden zu installieren.

Der Urin-Dünger soll nicht nur helfen, die Abhängigkeit von synthetisch hergestelltem Dünger zu verringern. Er kann auch die Umwelt entlasten. Für Kläranlagen sei es eine grosse Herausforderung, Stoffe wie Stickstoff aus dem Abwasser zu entfernen. Trotz Filteranlagen gelangt ein Teil davon in Gewässer und schädigt dort Flora und Fauna.

Wird der Urin bereits vorher getrennt gesammelt und zu Dünger verarbeitet, gelangen weniger dieser Stoffe in die Umwelt. Gleichzeitig müssen die Nährstoffe für die Pflanzen nicht anderweitig gewonnen werden.

Laut de Chambrier spart das CO₂: «Mit unserem Dünger werden zum Beispiel beim Ackerbau pro Kilogramm Korn 500 Gramm weniger CO₂ freigesetzt als mit synthetischem Dünger.»

Fussballer*innen wollen den Dünger nicht

Verwendet werden kann der Dünger in der Landwirtschaft, auf grossen Grünflächen wie Parks oder auch für Zimmer- und Balkonpflanzen. Sogar auf Fussballfeldern in Zürich wurde er bereits getestet.

«Für Fussballfelder hat er gut funktioniert», sagt de Chambrier. Trotzdem dürfte er dort vorerst nicht regelmässig eingesetzt werden. «Man hat Angst, dass die Fussballspieler sich daran stören, wenn sie erfahren, dass ihr Rasen mit Urin gedüngt wird.» Stattdessen wird der Dünger nun in Schweizer Weinbergen getestet.

Die Pariser*innen scheinen weniger heikel als Schweizer Fussballer*innen: Die Stadt hat vor, in ihren Parks synthetischen Dünger komplett durch den Schweizer Urin-Dünger zu ersetzen.

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