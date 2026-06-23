Auf dem Ifang-Areal in Schwerzenbach ZH sollen 128 Wohnungen entstehen. Doch seit 2006 wird das Projekt immer wieder durch juristische Einsprachen verzögert – unter anderem vom Betreiber des Sexclubs Globe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bau von 128 Wohnungen auf dem Ifang-Areal in Schwerzenbach verzögert sich seit fast 20 Jahren. Der Betreiber des Sexclubs Globe und weitere Beteiligte bekämpfen das Projekt juristisch.

Globe-Betreiber Ingo Heidbrink befürchtet Konflikte zwischen Clubbesuchern und den künftigen Bewohner*innen.

Das Bundesgericht ist auf die jüngsten Beschwerden nicht eingetreten, weil noch zusätzliche Unterlagen für die Baubewilligung fehlen.

In Schwerzenbach ZH verzögert sich der Bau von 128 Wohnungen seit zwei Jahrzehnten. Seit der Umzonung des Ifang-Areals zu einer Bauzone im Jahr 2006 wehrt sich der Betreiber des Sexclubs Globe gemeinsam mit weiteren Beteiligten immer wieder juristisch gegen das Projekt. Darüber berichtet der «Tages-Anzeiger».

Globe gilt als einer der grösste Sexclubs der Schweiz. 95 Franken kostet der Eintritt, täglich sollen weit über 100 Männer den Club besuchen.

Aus Rekursunterlagen geht laut Bericht hervor, dass Globe-Betreiber Ingo Heidbrink Konflikte zwischen Clubbesuchern und den künftigen Bewohnern der geplanten Wohnsiedlung befürchtet. Zu seinen Beweggründen äusserte er sich gegenüber den Medien bislang nicht.

Bundesgerichturteil ist kein Durchbruch

Nun hat das Bundesgericht laut «Tages-Anzeiger» entschieden, auf die jüngsten Beschwerden nicht einzutreten.

Der Grund: Die Baubewilligung wurde nur unter Bedingungen erteilt, da vor dem Baustart noch zusätzliche Unterlagen genehmigt werden müssen.

Ein Durchbruch ist das Bundesgerichturteil jedoch nicht. Gegen den späteren Endentscheid können erneut Rekurse eingereicht werden. Damit dürfte sich die Realisierung der Überbauung mit 128 Wohnungen weiter verzögern.

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