In Surses GR wurde ein neues Primarschulhaus für 25 Millionen gebaut – doch es ist zu klein

Das neue Schulhaus Grava in Savognin ist bereits vor der Eröffnung Ende August ausgelastet. (Symbolbild) sda

Noch bevor das neue Schulhaus Grava in Savognin Ende August eröffnet, ist es bereits zu klein: Wegen fehlender Kapazitäten muss eine sechste Klasse weiterhin in einem Provisorium unterrichtet werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das neue Schulhaus Grava in Savognin ist bereits vor der Eröffnung Ende August ausgelastet, weshalb eine sechste Klasse im Provisorium bleiben muss.

Die Gemeinde weist Kritik an der Planung zurück und verweist auf politische Grenzen bei der Dimensionierung.

Hintergrund ist ein unerwartetes Bevölkerungswachstum, das die Prognosen sinkender Schülerzahlen widerlegt. Mehr anzeigen

Die Bündner Gemeinde Surses eröffnet Ende August in Savognin das neue Schulhaus Grava. Doch schon vor dem Start stösst der 25-Millionen-Neubau an seine Kapazitätsgrenzen. Wie die «Südostschweiz» berichtet, ist das Gebäude bereits ausgelastet. Konkret muss der aktuelle sechste Jahrgang wegen zu grosser Klassen aufgeteilt werden, doch ein zusätzliches Schulzimmer fehlt. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler bleiben deshalb vorerst im Provisorium in Nolaz.

Das neue Schulhaus soll künftig die Primarschule, mehrere Kindergärten sowie eine Mensa beherbergen und die Infrastruktur langfristig sichern. Gemeindepräsident Daniel Wasescha weist den Vorwurf einer Fehlplanung zurück. «Von falscher Planung sind wir weit entfernt», sagt er gegenüber der «Südostschweiz». «Der Platz ist knapp, aber wenn wir zum Beispiel fünf Extraräume auf Reserve geplant hätten, wären wir damit politisch nicht durchgekommen», führt er weiter aus.

Der Bedarf für einen Neubau war unbestritten. Laut Schulratspräsidentin Gianna Sonder genügten die bisherigen Räumlichkeiten weder technischen noch räumlichen Anforderungen. «Der Altbau hatte zwei Steckdosen pro Raum – wenn man den Staubsauger eingesteckt hat, flog die Sicherung raus.» Auch der Platz sei ein Problem gewesen: «Im alten Gebäude mussten wir teilweise im Gang unterrichten.»

Bevölkerung wächst

Brisant ist die Situation auch deshalb, weil die Planung des Neubaus auf langfristig sinkenden Schülerzahlen basierte. Tatsächlich ist die Bevölkerung in Surses seit 2019 jedoch um knapp sechs Prozent gewachsen. Ende 2025 lebten rund 2465 Personen in der Gemeinde. Auch die Geburtenzahlen bewegen sich seit mehreren Jahren auf ähnlichem Niveau wie im aktuell besonders grossen Jahrgang.

Darin sieht Gemeindepräsident Wasescha die eigentliche Herausforderung: «Wenn die Kinder ausgerechnet in einen Jahrgang kommen, der schon voll ist, haben wir ein Problem», sagt sie gegenüber der «Südostschweiz». Gleichzeitig soll das neue Schulhaus die Attraktivität der Gemeinde als Wohnort steigern. Ob die Kapazitäten langfristig ausreichen, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.