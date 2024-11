Das Dorf Wassen. Hier will keiner in den Gemeinderat. KEYSTONE

Am kommenden Sonntag stehen die Wahlen für zwei Gemeinderatssitze im Urner Bergdorf Wasen an. Doch niemand aus dem Dorf möchte sich zur Wahl stellen. In Uri gilt jedoch einen Amtszwang.

Das Urner Bergdorf Wasen wählt am Sonntag zwei Gemeinderäte. Das Problem dabei: Dieser Posten möchte niemanden aus dem Dorf. Doch in Uri gilt ein Amtszwang. Wer also gewählt wird, muss den Posten annehmen.

Personen unter 65 Jahren, die noch kein politisches Amt bekleidet haben, müssen in Uri die Wahl annehmen. Wer das nicht tut, muss 5000 Franken Busse bezahlen.

Das einfache Mehr reicht für einen Sieg

Im September fand der erste Wahlgang statt. Dort erreichte niemand das absolute Mehr, weshalb am Sonntag beim zweiten Wahlgang das einfache Mehr reichen wird.

Einer der möglichen Gemeinderäte ist Andreas Baumann. Der «NZZ» erklärt er, dass die Situation für ihn sehr unangenehm sei, denn viele im Dorf würden ihn kennen. Baumann ist Familienvater, Landwirt, Vorstandsmitglied des Urner Bauernverbandes, Vizekommandant der Feuerwehr und Kassier der Alpgenossenschaft. Neben all den vielen Ehrenämter möchte er nicht auch noch Gemeinderat werden.

Beim ersten Wahlgang im September hat nur jemand anders mehr Stimmen erhalten, wodurch die Chancen, dass er beim zweiten Wahlgang gewählt wird, hoch sind.

In den Tagen vor der Wahl sind viele Leute in Wassen nervös. Sie haben eine Übereinkunft getroffen. Niemand gibt öffentlich eine Wahlempfehlung ab. Man lasse die Wahl einfach passieren, heisst es. Absprachen gibt es trotzdem. Am Familientisch oder am Telefon.