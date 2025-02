«Es soll nicht dasselbe passieren wie damals mit dem Nazi-Gold»

Im Schweizer Wohnort von AfD-Chefin Alice Weidel soll am Samstag gegen rechts demonstriert werden. Bild: Keystone

Die deutsche AfD-Chefin Alice Weidel hat mit ihrer Familie einen Wohnsitz in Einsiedeln im Kanton Schwyz. Mit einer Demonstration am Samstag wollen die Organisatoren ein Zeichen setzen, erklären sie im Gespräch.

«Wir möchten nicht, dass der Schweiz dasselbe passiert wie im letzten Jahrhundert mit dem Nazi-Gold», sagt Laura Fuchs im Gespräch mit blue News. Fuchs ist Mit-Organisatorin einer Demonstration, die den deutschen Wahlkampf einen Tag vor dem Urnengang in die Schweiz holt. Genauer gesagt nach Einsiedeln im Kanton Schwyz.

Dort soll am Samstag, 22. Februar, eine «Demo gegen rechts» stattfinden, angelehnt an die regelmässigen Proteste gegen Rassismus und Nazis in Deutschland. Man wolle sich den deutschen Demonstrant*innen anschliessen und sich mit ihnen solidarisieren, erklärt Fuchs.

Polizei wird die Lage vor Ort überwachen

Der Ort für den Protest ist nicht zufällig gewählt. Das Ziel der Demonstration sei es, die Schweiz darauf aufmerksam zu machen, «dass ein AfD-Mitglied hier wohnt», sagt Fuchs. In der Gemeinde Einsiedeln wohnt Alice Weidel, Co-Chefin der in weiten Teilen rechtsextremen AfD. Die Partei wird aktuellen Umfragen zufolge bei der Bundestagswahl am 23. Februar zweitstärkste Kraft im deutschen Parlament.

Wie viele Menschen zur «Demo gegen rechts» tatsächlich nach Einsiedeln kommen, sei schwierig einzuschätzen, sagt Laura Fuchs. «Wir haben alles kurzfristig organisiert und gehen davon aus, dass etwa 50 Personen erscheinen werden.» Bei der Polizei sei die Veranstaltung für 20 bis 50 Personen angemeldet.

Kapo-Kommunikationschef Roman Gisler bestätigte gegenüber «20 Minuten», dass die Kantonspolizei Schwyz Kenntnis habe und die Demonstration bewilligt sei. Die Polizei werde vor Ort sein und die Lage beurteilen.

Wie viele Nächte verbringt Alice Weidel am Bodensee, fragt @DavidGebhard die AfD-Chefin. Dann bricht sie das Interview ab. pic.twitter.com/KTiUuZcd2i — Martin Schmidt (@SchmidtLev) February 17, 2025

Angst vor Gegendemonstrationen haben die Organisatoren nicht: «Wir vertrauen auf die Polizei, die weiss, dass auch Gegendemonstrationen stattfinden können», sagt Laura Fuchs. «Wir wollen eine friedliche Demonstration und werden uns nicht provozieren lassen.»

Weidel zahlt keine Steuern in der Schweiz

Weidels Wohnsitz gab zuletzt häufiger zu reden. Sie lebt in Einsiedeln mit ihrer Partnerin und den beiden Söhnen.

Dass eine deutsche Kanzlerkandidatin in der Schweiz wohnt, findet Weidel völlig in Ordnung. Ihr Lebensmittelpunkt sei schliesslich ihr offizieller Hauptwohnsitz im deutschen Überlingen am Bodensee. Dort und nicht etwa im Kanton Schwyz zahle sie auch Steuern. Das sei wegen des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und Deutschland auch rechtens.