Winterthur eröffnet bald eine neue Bus-Brücke, die zwei S-Bahn-Routen verbindet. Doch die neue S-Bahn-Station Grüze Nord ist beim Bund vergessen gegangen – und wird noch lange nicht gebaut.

So hat sich Winterthur das vorgestellt: Visualisierung der Leonie-Moser-Brücke mit der neuen Haltestelle Grüze Nord (oben links). Doch die wird nicht gebaut.

Haltestelle ging vergessen In Winterthur spielt sich Behörden-Unfall der besonderen Art ab

Darum geht’s Das eidgenössische Parlament hat der neuen S-Bahn-Station Grüze Nord in Winterthur zugestimmt. 2035 sollte diese in Betrieb gehen.

Das Bundesamt für Verkehr hat die Projektierung aber nie den SBB in Auftrag gegeben. Weil Winterthur nicht nachfragte, ging das Vorhaben vergessen.

Im September eröffnet Winterthur die Leonie-Moser-Brücke, die die beiden S-Bahn-Routen verbindet. Doch am einen Ende wird noch für Jahrzehnte keine S-Bahn halten.

Es ist ein bemerkenswertes Missgeschick zwischen den Behörden, das sich in den letzten Jahren zwischen Winterthur und Bern abgespielt hat. Die Folgen werden die Menschen im Winterthurer Stadtteil Neuhegi-Grüze noch jahrelang spüren.

Die Leonie-Moser-Brücke ist das neue Prunkstück der Winterthurer Stadtentwicklung. Auf fast 400 Metern Länge führt sie über die beiden SBB-Schienenstränge, die ins Tösstal beziehungsweise nach Frauenfeld führen. Der 71 Millionen Franken schwere Koloss dient mehreren Buslinien als Haltestelle.

Um den Verkehrsknoten herum soll ein neuer Stadtteil mit Wohnungen und Arbeitsplätzen entstehen. Die Regierung nennt es das grösste Entwicklungsgebiet der Stadt, zudem sei es eines von elf Zentrumsgebieten von kantonaler Bedeutung.

Von der Brücke gelangen Reisende in südlicher Richtung zum Bahnhof Grüze, der Verbindungen nach Wil SG und ins Tösstal bietet. Sie können auch die 100 Meter zu jenen Gleisen gehen, die nach Frauenfeld TG führen.

Dumm nur, dass dort keine Züge halten. Die neue S-Bahn-Haltestelle Grüze Nord ist auf nicht auf Anhieb nachvollziehbare Art aus der Planung gefallen. Eine massive Betonrampe führt ins ÖV-Nichts.

Die Leonie-Moser-Brücke ist auf Google Maps noch im Bau zu sehen. Der nach oben rechts führende Arm hätte die Reisenden an die Haltestelle Grüze Nord bringen sollen. Screenshot Google Maps

Versandet zwischen Winterthur und Bern

Der Grund: Winterthur wusste nicht, was Bern macht, und umgekehrt. 2019 stimmt das eidgenössische Parlament der Haltestelle Grüze Nord zu. Geplante Eröffnung: 2035. Deshalb gingen die Zuständigen Winterthurs davon aus, das Projekt werde beim Bundesamt für Verkehr BAV vorangetrieben.

Dieses hat aber nie einen Auftrag an die SBB ausgegeben – weshalb ist nicht klar. Der Fokus im Raum Winterthur sei das Grossprojekt des Brüttener Tunnels, dessen Bau 2026 beginnt, sagt ein Vertreter dem «Tages-Anzeiger».

Winterthur dachte, die Dinge laufen, und hat nicht nachgefragt. Zwar habe sich die Stadt regelmässig mit den SBB abgestimmt, sagt FDP-Stadtrat Stefan Fritschi im «Tages-Anzeiger». Das BAV hätte die Planung auslösen müssen, man habe nie daran gezweifelt, dass das geschehen sei.

Klar ist, auch eine S-Bahn-Haltestelle in Winterthur wird vom Bund geplant und gebaut, nicht von der Stadt, die sie will. Die SBB sind dafür zuständig, brauchen dafür aber einen Auftrag vom BAV.

Als die ETH im Auftrag von Röstis Uvek die Projekte der Schweizer Verkehrsinfrastruktur der nächsten zwanzig Jahre priorisiert, habe sie schlicht keine Information zu einer S-Bahn-Haltestelle Grüze Nord gehabt. Mangels Unterlagen konnten die Wissenschaftler dieses Projekt gar nicht beurteilen.

Winterthur gibt nicht auf

Und so fehlt diese Haltestelle nun in den Plänen des Bundes. Das nordöstliche Ende der Leonie-Moser-Brücke ist nur eine Alternative für Fussgänger*innen und Velofahrer*innen. Die S-Bahn aus und nach Frauenfeld zischt mangels Station weiterhin ohne Halt vorbei.

Der Winterthurer Stradtrat will diesen Entscheid in der Vernehmlassung der Infrastrukturpläne des Uvek korrigieren, zusammen mit dem Kanton und dem Zürcher Verkehrsverbund.

Doch selbst, wenn es die Erweiterung des Bahnhofs Grüze um die Haltestelle Grüze Nord noch in die Infrastrukturplanung des Bundes schafft, sind wertvolle Jahre verstrichen, in denen nichts geplant, nichts projektiert und nichts budgetiert wurde. Der «Tages-Anzeiger» rechnet mit zwanzig Jahren oder mehr, bis die Haltestelle in Betrieb geht.