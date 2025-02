Im Kanton Zürich sind bisher erst Kremationen und Erdbestattungen erlaubt. Möglicherweise gibt es bald Versuche mit Re-Erdigung. (Symbolbild) sda

Im Kanton Zürich könnte schon bald eine neue Bestattungsform erlaubt sein. Bei der Re-Erdigung werden Verstorbene kompostiert und innert 40 Tagen zu Humus. Der Kantonsrat unterstützt eine entsprechende Initiative.

Andreas Fischer Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die neue Bestattungsform «Re-Erdigung» wird vom Zürcher Kantonsrat mit breiter Mehrheit unterstützt.

Ein Bürger hatte in einer Einzelinitiative gefordert, dass das Kompostieren von Verstorbenen zugelassen wird.

In sechs Wochen wird ein toter Körper dabei zu Humus. Mehr anzeigen

Im Kanton Zürich könnte das Kompostieren von Verstorbenen schon bald getestet werden. Der Kantonsrat hat am Montag eine Einzelinitiative eines Bürgers, die sogenannte Re-Erdigung als Bestattungsform zuzulassen, mit 101 Stimmen unterstützt. 60 Stimmen wären notwendig.

Der 76-jährige Herbert Ammann aus Kilchberg begründete in seinem Antrag, dass er ob seines Alters ein persönliches Interesse daran habe, dass die zusätzliche Bestattungsform zugelassen wird. Sie sei «technologisch für eine Einführung auch im Kanton Zürich bereit und dürfte gesellschaftliche bereits heute breit akzeptiert sein».

Bei der Re-Erdigung werden Verstorbene in einem Kokon aus Metall auf ein Bett aus Stroh, Heu, Kräutern und Blumen gelegt und mit dem Material auch zugedeckt. Die Mikroorganismen zersetzen den Körper dann innert 40 Tagen zu Erde. Übrig bleiben nur die Knochen, die gemahlen und der neuen Erde beigemischt werden.

Zürich wäre der erste Kanton, der Re-Erdigung erlaubt

Die neue Bestattungsform ist bislang in keinem Kanton zugelassen. Verstorbene haben in der Schweiz nur die Wahl zwischen Erdbestattung und Kremation. In Deutschland ist Re-Erdigung bereits seit einigen Jahren ein Thema. Erlaubt ist es bisher aber nur im Bundesland Schleswig-Holstein. Die Idee stammt ursprünglich aus den USA.

Während die meisten Fraktionen im Zürcher Kantonsrat der Initiative grundsätzlich zustimmten, äusserte vor allem die SVP Bedenken. Dass man verstorbene Körper sich zersetzen lassen und gezielt wiederverwende, widerspreche ethischen Grundsätzen und verletze die Würde der Verstorbenen, wird Ueli Bamert vom «Tages-Anzeiger» zitiert. Auch für Teile der Mitte und der EVP ist die Re-Erdigung ein sehr heikles Thema.

Die Bedenken werden von anderen Parteien nicht geteilt. Die SP verwies darauf, dass auch die Kreation bei der Einführung im 19. Jahrhundert auf Skepsis stiess, heute aber 80 Prozent der Verstorbenen kremiert werden. Zudem sei die Methode ethisch und ökologisch vertretbar.

Ähnlich äusserte sich die GLP: «Die Vorstellung, dass der eigene Körper nach dem Versterben zeitnah zu fruchtbarer Erde wird, spricht viele Menschen an.» Die Grünen fragten: «Ist es ethisch weniger bedenklich, wenn wir verbrannt werden, anstatt dass wir zu Erde werden?»