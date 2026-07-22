Sein Führerschein wird in der Schweiz nicht anerkannt, die Fahrprüfung hat er regelässig nicht bestanden. Darum versuchte ein Inder den Weg zum Billett über Gericht – erfolglos.

Mehrmals scheiterte ein Mann aus Indien an verschiedenen Formen von Fahrprüfungen. Doch er gibt nicht auf.

Darum geht’s Ein Mann aus Indien darf mit seinem Führerschein in der Schweiz nicht fahren, weil er einen dafür nötigen Fahrtest nicht bestanden hat.

Auch diverse Versuche, über reguläre Fahrprüfungen an das Billett zu kommen, scheitern.

Auch vor dem Bundesgericht kann der Mann seine Fahrerlaubnis nicht einklagen.

Er versucht es unermüdlich weiter. Zusammenfassung erstellt mit

Das Autofahren muss ihm wirklich sehr viel bedeuten: Ein Mann aus Indien besitzt zwar den Führerschein seines Herkunftslandes, in der Schweiz wird seine Fahrerlaubnis jedoch nicht ohne Weiteres anerkannt. Wer einen Führerschein aus einem Nicht-EU oder -EFTA-Staat besitzt, muss erst durch einen Fahrtest beweisen, auch auf Schweizer Strassen fahrtüchtig zu sein.

Das gelang dem Mann nicht. Also versuchte er das Billett juristisch zu erstreiten. Der Rechtsstreit kam bis vor das Bundesgericht, doch eine Fahrerlaubnis für den Mann ging er daraus nicht hervor.

Wie «zentralplus» berichtet, endeten die Bemühungen des Mannes hier noch lange nicht. Nach seiner ersten juristischen Niederlage versuchte er sich in Luzern an zwei Prüfungen: einer für einen Töff-Führerschein, eine für einen regulären Pkw-Fahrschein. Bestehen konnte er keine davon.

Rechtsstreit führt bis vors Bundesgericht

Als nächstes versuchte er sein Glück in Zürich, seinem Arbeitsort. Auch dort rasselte er zweimal durch die Prüfung. Gleichzeitig scheiterte der Versuch, trotz seines Misserfolgs auf Basis seiner in Luzern abgelegten Prüfungen einen Fahrausweis zu beantragen. Die Ablehnung des Strassenverkehrsamtes hatte den nächsten juristischen Streit zur Folge, der ebenso bis zum Bundesgericht ging.

Das hatte genauso wenig Erfolg wie der dritte Rechtsstreit vor dem Bundesgericht. Bei diesem focht er den Entscheid zur nicht bestandenen dritten Prüfung an. Sein Durchfallen sei nicht ausreichend begründet worden, argumentierte er vor Gericht. Zudem sei sein rechtliches Gehör verletzt worden, weil seine Anfechtung der zweiten Prüfung gar nicht erst gehört worden sei.

Weil Prüfungsergebnisse vor Bundesgericht nicht angefochten werden können, war auch die Mühe dieses Gerichtsgangs vergebens. Auf die Anfrechtung seiner zweiten Prüfung habe er selber verzichtet – sonst wäre der dritte Versuch gar nicht möglich gewesen.

Der nächste Versuch kann kommen

Einen aus dem dritten Scheitern folgenden Fahreignungstest konnte der eifrige Mann ebenfalls nicht meistern. Er wollte erneut einen Töff-Lernfahrausweis beantragen.

Das Nichtbestehen dieses Tests hatte ausserdem eine zweijährige Sperre durch das Luzerner Strassenverkehrsamt zurfolge. In dieser Zeit würde kein weiterer Lernfahrausweis bewilligt werden.

Mit der Anfechtung der Verweigerung eines neuen Lernfahrausweises sowie der zweijährigen Sperre erzielte der Mann immerhin einen Teilerfolg: Zwar sei es rechtens gewesen, dem Mann den Ausweis zu verweigern, die Zweijahressperre wurde hingegen gekippt. Einem erneuten Versuch einer Fahrpfüfung steht damit nichts mehr im Weg.