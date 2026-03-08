Die Heiratsstrafe fällt – rechne hier aus, was das für dich bedeutet

Jetztaber123 nun seit Jahrzehnten wird an dem Problem herum gemacht. Es ist ganz einfach ,wer mehr verdient, soll auch mehr zahlen. Und das in einer einzigen Steuer. Um es einfacher zu machen, sollten die Steuern direkt vom Lohn abgezogen werden.. Spart wirklich Geld und gibt weniger BÃ¼rokratie. Und Familien , dass heisst mit Kindern sollten mehr Entlastung bekommen. Paare die zusammen sind ,verheiratet oder nicht und ohne Kinder sind, zahlen dann eh mehr ,dass wÃ¤re gerecht, wie ich finde. Je nach Einkommen, abgestuft .Bei 50000.- 20%, 100000.-40% DarÃ¼ber 50%, und bei 1 Million 60% .Das bringt Geld in die Kassen.

WiniBlue Der Vergleichsrechner macht nicht viel Sinn, da sich ja auch die Kantons- und Gemeindesteuern Ã¤ndern. Bei den Bundessteuern fehlt der Vergleich bei verheirateten mit nur einem Einkommen. Will uns hier die EidgenÃ¶ssische Finanzverwaltung bei den Stimmen beeinflussen?

Jetztaber123 Noch ein Nachtrag, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es viele Menschen gibt die einfach Ãœberbezahlt sind, im Gegensatz andere die viel Leisten, Personen in Spital zum Beispiel , oder Pflegepersonal, oder aber Handwerker die kÃ¶rperlich viel Leistung bringen. Deswegen wundert es auch nicht, dass es immer schwieriger wird, in diesen Berufen junge Menschen zu finden, die das auf sich nehmen. Wir reden von Menschen die sehr viel Geld haben und bekommen tagtÃ¤glich, genau diese sollten die viel weniger Verdienenden auffangen. Und jeder sollte sich mal Gedanken machen, wie gut es einem selbst eigentlich geht, hier in der Schweiz,

Ailma Jetzt bin ich gerade irritiert. Geht es denn nur um die Bundessteuer?

Die ist doch sehr klein im VerhÃ¤ltnis zu Kantons- und Gemeindesteuern. FÃ¼r diese alleine wÃ¼rde sich jedenfalls eine Umstellung nicht lohnen!

Glariisli Ailma Nein, die Kantone mÃ¼ssen das neue Steuersystem zwingend Ã¼bernehmen.

Betty151 Unbedingt annehmen, vor allem Doppelverdiener im unteren Segment bezahlen zu viel. Diejenigen die Spitzenverdienste haben mÃ¼ssen zur Kasse gebeten werden. Als nÃ¤chstes muss diese Heiratsstrafe auch bei der AHV abgeschafft werden, es ist eine Schande, dass ein Ehepaar bei denen beide ihr Leben lang BeitrÃ¤ge geleistet haben, durch dieses Splitting diskriminiert werden. Das geht soweit, dass es Paare gibt, die sich scheiden lassen, nur um dem zu entgehen.

Glariisli Betty151 Leider Ã¤ndert die neue Besteuerung fÃ¼r Rentner nichts und die anderen mÃ¼ssen sehr gut verdienen, dass es Ã¼berhaupt etwas Ã¤ndert. Schon fÃ¼r dich selber durchgerechnet?

Siotheuthil40 Also sollen die verheirateten Paare mit Alleinverdiener bestraft werden auf Kosten der Doppelverdiener. Das soll dann gerecht sein. Ich habe ja grundsÃ¤tzlich nichts dagegen, dass Doppelverdiener entlastet werden, aber nicht auf Kosten anderer. Wie im Text so schÃ¶n geschrieben Traditionelle Familien.

Glariisli Habe den Rechner durchgespielt. Ist das Einkommen ungleich und unter 100'000 CHF, dann zahlt man mehr Steuern, wenn man verheiratet ist und unwesentlich weniger, wenn man es nicht ist. Diese Steuer bevorzugt die Doppelverdiener, die Ã¼ber 100'000 CHF verdienen und beide mindestens 50% arbeiten. Der Buschauffeur und die Coiffeuse, die miteinander verheiratet sind, Ehepaar wenn die Kinder klein und selbst betreut sind und verheiratete Rentner zahlen alle mehr. Die Steuer ist eine Mogelpackung und bevorzugt die, die sowieso schon viel Geld haben. Typisch FDP. Mein Nein liegt in der Urne.

ichunverbesserlich Wir als klassische Familie (Mann arbeitet, Frau schaut zu Kindern, Haus und Hof) werden zur Kasse gebeten?

Dann ist es wirklich eine "Heiratsstrafe", vorher wie nachher.

Alexandra69 Am meisten verwundert mich die Aussage, dass ja nur wenig Prozent das traditionelle Familienmodel noch leben. Also dass es keinen Sinn macht auf diejenigen RÃ¼cksicht zu nehmen. Ich bin davon Ã¼berzeugt, dass fÃ¼r die Zukunft der Kinder dieses Model (eingeschlossen die, bei denen ein Elternteil nur Teilzeit arbeitet) immer noch das Beste ist. Und weshalb sollte auf die Wenigen keine RÃ¼cksicht genommen werden? In einer Zeit wo sogar bei Ã¶ffentlichen Bauten bei der WC- Planung sogar auf die ganz Wenigen, die sich weder als Mann noch als Frau fÃ¼hlen RÃ¼cksicht genommen werden muss? FÃ¼r mich ist ganz klar. Nein zu dieser Initiative , die Familien bestraft. Man kann die Heiratsstrafe anders regeln.

anj31 Als Alleinerziehende, die 2 Kinder grosszieht und gut verdient, werde ich abgestraft.

Zynisch betrachtet lohnt es sich nun fÃ¼r mich, mein Teilzeitpensum zu reduzieren, um steuerneutral zu bleiben.



Aber als verheiratetes Paar mit zwei Kindern war es uns unmÃ¶glich, beide Vollzeit zu arbeiten und eine qualitativ hochstehende Betreuung unserer Kinder zu gewÃ¤hrleisten. Also arbeitete ich teilzeit und war froh darum.



Wenn ich mich heute umsehe und sehe, wie viele Eltern vom Homeoffice Kids und BÃ¼ro versuchen zu managen und weder den einen noch dem anderen gerecht werden.



Es ist fraglich ob sich sozialpolitisch gesehen der finanzielle Zugewinn lohnt.Wo mÃ¶chten wir als Gesellschaft hin?

robbingwood0815 anj31 eindrÃ¼cklicher, sehr stimmiger Kommentar!



(Â«wenn man heiratet, ist man schon bestraft genug, hÃ¶hÃ¶Â» (Kalauer)

ernsthafter: Die Familie, gedacht als zwei Erwachsene mit Volljob bei externer Kinderbetreuung?

Macht nur bedingt Sinn â€“ finde, es gÃ¤be weit sinnvollere Visionen.

Zweistein Bei mindestens 1700 zusÃ¤tzlichen Stellen in den SteuerÃ¤mtern, was allein Lohnkosten von rund CHF 260'000'000.00 verursacht, gibt es wohl KEINE Gewinner. Denn wer bezahlt diese LÃ¶hne. ZusÃ¤tzliche Kosten fÃ¼r IT-Infrastruktur und Ã¼ber weitere zig-Millionen Franken kommen dazu. Das alles nur, weil der Bund seine Hausaufgaben gemacht hat. Viele Kantone (SG/TG/...) haben fÃ¼r die Kantons- und Gemeindesteuern die Heiratsstrafe schon lange abgeschafft. Es gÃ¤be fÃ¼r den Bund wesentlich bessere und gÃ¼nstigere LÃ¶sungen. Das ist ein typisches Beispiel fÃ¼r Staatsversagen auf Bundesebene.

Burton1224 Zweistein Das einfachste wÃ¤hre wohl die Tarife anzupassen. Eine KI kÃ¶nnte das sicher ausrechnen damit es Fair ist und dann kann man die neuen Tarife Ã¼berprÃ¼fen und Ã¼ber das abstimmen.

NEINTINein Zweistein Richtig, plus dann noch die zusÃ¤tzlichen Kosten fÃ¼r jeden

Haushalt fÃ¼r den TreuhÃ¤nder, fÃ¼r die zusatzliche SteuererklÃ¤rung !

Bohnenstange Dann bin ich halt fÃ¼r die Heiratsstrafe! BlÃ¶des Wort â€žHeiratsstrafeâ€œâ€¦ ðŸ¤·â€â™€ï¸

Burton1224 Bohnenstange Und warum genau bist du dafÃ¼r?

Schlussendlich sollten Verheiratete oder Zusammenlebende doch gleich behandelt werden.

NEINTINein Burton1224 Wieso sollen Verheiratete und Zusammenlebende

exakt gleich behandelt werden, das verstehe ich nicht ?



Dann sollen doch Zusammenlebende einfach heiraten , sich bekennen,

oder , wenn sie dies verneinen, dann mÃ¶gen sie doch einfach weiterhin 2 SteuererklÃ¤rungen ausfÃ¼llen, wie gehabt.



Was macht dann eigentlich den Unterschied aus zur Ehe ?

Warum gibt es dann Ã¼berhaupt noch die Ehe ?



Wenn die `Zusammenlebenden` die MassstÃ¤be setzen, dann

schafft doch einfach die Eheschliessung ab !



Das ganze ist doch vÃ¶llig grotesk !

Das Spiel wird auf dem RÃ¼cken der normal bis wenig verdienenden

Ehepaare ausgetragen !

Hieflieldo75 Burton1224 Die wollen eben nur die AbzÃ¼ge der Verheirateten streichen, es geht nicht um die Gleichbehandlung. Wenn du die Steuern elekronisch einreichst, dann lasse das Programm doch einfach einmal rechnen, wo du den Besseren machst, Ã¤ndere dazu einfach einmal von Verheiratet, auf nicht Verheiratet und schaue bei der Berechung wo du mehr bezahlen musst. Du wirst staunen, fÃ¼r sehr gut Verdiener mag es so gÃ¼nstiger werden, nicht aber fÃ¼r den Durchschnitt.

Burton1224 Also ich werde mir das genau durchlesen aber was ich von Menschen die auf dem Steueramt arbeiten gehÃ¶rt habe ist, dass es fÃ¼r den Normalbprger nicht gÃ¼nstiger wird und der Aufwand massiv sein wird und somit auch Steuern wieder rauf gehen kÃ¶nnen da mehr Angestellte gebraucht werden.

Skyfly77 Wenn ich das richtig gelesen habe, dÃ¼rfen die KinderabzÃ¼ge nicht frei zwischen den Eltern aufgeteilt werden. Familien, bei denen gar nicht die MÃ¶glichkeit besteht, dass beide Eltern arbeiten gehen kÃ¶nnen, werden dadurch erstens steuerlich stÃ¤rker belastet, und zweitens werden die KinderabzÃ¼ge faktisch von 6'800 auf 6'000 reduziert. Wenn ein Partner kein Einkommen hat, was nÃ¼tzt ihm dann der zusÃ¤tzliche Abzug von 6'000? Bestrafen werden damit also Familien, die sich bewusst dafÃ¼r entschieden haben, ihre Kinder selbst grosszuziehen?

Tutta_Maka Hervorragend

Bluenews Redaktion hat das geschafft, was sich viele vielleicht gewÃ¼nscht haben, eine Basis zur Beurteilung der eigenen Steuersituation, i.e Einfach, Transparent und Faktenbasiert, vorausgesetzt die aktuelle Basis wird nicht seitens der BehÃ¶rden nachtrÃ¤glich angepasst.

Die balabala Schlachten der Pro und Contra Lager rÃ¼cken nun in den Hintergrung sowie die Ideologien.

Ein Super Beispiel wie man mehr Effizienz in ein System integrieren kann um unnÃ¶tige Ausgaben zu vermeiden, wie die balabala Arena-Diskussion vom 20.2.2026 mit teuer produzierten ErklÃ¤rvideos die keinen Nutzen generieren fÃ¼r die BevÃ¶lkerung.

cirrusbisatus Besser wÃ¤re es, die "Heiratsstrafe" mit einer Anpassung der Progression Rechnung zu tragen. Es kÃ¶nnten auch mehrere Progressionsskalen, je nach Situation zur Anwendung kommen. Dies wÃ¼rde den Mehraufwand der SteuererklÃ¤rungen und deren PrÃ¼fung vermeiden!

Suppechasper Weshalb wird das GrundÃ¼bel dieses Vorschlags bei keinem Wort od. Zahlen erwÃ¤hnt?

Es mÃ¼ssen 1'700'000 zusÃ¤tzliche Steuerzettel ausgefÃ¼llt werden. I.O.. Aber diese werden dann von den Steuerbeamten im Kanton und in der Gemeinde geprÃ¼ft. Das bedingt einige zusÃ¤tzliche Beamten anstellen und entlÃ¶hnen.

Wenn jeder Kontrolleur pro Tag 4 Steuerzettel (2Std. pro Steuerzettel) kontrolliert und 210 Tage pro Jahr arbeitet. MÃ¼ssten 2025 Personen eingestellt werden. Die Aufteilung in Gemeinde u. Kanton nicht gerechnet. Wenn ein Durchschnittslohn von 80'000 CHF gerechnet wird wÃ¤ren das alleine 162'000'000.00 CHF (162 Mio. ) Mehrkosten pro Jahr. Nicht FDP sondern der Steuerzahler darf das zahlen.

Geivemmei56 Suppechasper Die Steuerrechnung bekommt man in der Regel bevor das Jahr abgelaufen ist. Also hat man keine 210 Tage pro Jahr Zeit, die SteuererklÃ¤rungen zu kontrollieren.

Bluenews-Leser_26 "Verharmlosend" wird nur von der Bundessteuer gesprochen! Es gibt jedoch noch die Staats- und Gemeindesteuern! Die "echte" Heiratsstrafe" kommt dann bei

einer nur 150%-igen AHV-Rente fÃ¼r Ehepaare. Ohne diese Benachteiligung wÃ¤re

in diesen FÃ¤llen eine 13. AHV-Rente nicht oder kaum nÃ¶tig gewesen.

FÃ¼r eine "wÃ¤sserige" mehr oder weniger grosse Steuerbelastung braucht es

sicher nicht "geschÃ¤tzte" 1'700 mehr "Steuerfritzen"! Ehepaare die sich gegenseitige UnterstÃ¼tzung versprechen mÃ¼ssen, sollten auch etwas davon

haben. Also ein spezieller Ansatz.

Schusseipri50 Wir sind ein Ehepaar im Ruhestand. Da meine Frau vor allem Mutter und Hausfrau war, sind unsere Renteneinkommen sehr verschieden: 84% zu 16%. Zusammen Fr. 140'000. Ich habe den Rechner angewendet und folgendes Resultat erhalten: wir werden zusammen 35% mehr Steuern bezahlen. Wir werden nein stimmen.

Geivemmei56 Schusseipri50 Bei den Kantons- und Gemeindesteuern bezahlen Sie weniger, als Sie bei den Bundessteuern mehr bezahlen.