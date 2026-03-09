Individualbesteuerung beschlossen – doch erst jetzt wollen alle wissen, was sie zahlen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Hat mich vorher nicht interessiert» Individualbesteuerung beschlossen – doch erst jetzt wollen alle wissen, was sie zahlen

Petar Marjanović, Bern

9.3.2026

Marianne Binder-Keller: «Ich glaube, es war eine sehr komplizierte Vorlage»

Marianne Binder-Keller: «Ich glaube, es war eine sehr komplizierte Vorlage»

«Es gibt eine Freunde und ein wenig Enttäuschung», sagt Marianne Binder-Keller zur Individualbesteuerung.

08.03.2026

Kaum war das Ja zur Individualbesteuerung beschlossen, wollten viele Stimmberechtigten wissen, was das für den eigenen Geldbeutel bedeutet. 

Petar Marjanović, Bern

09.03.2026, 14:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Ja zur Individualbesteuerung erreichten die blue News-Redaktion zahlreiche Fragen vom Bürgerinnen und Bürgern zu den persönlichen Steuerfolgen.
  • Besonders Einverdienerpaare befürchten nun höhere Belastungen, während Doppelverdiener auf Entlastung hoffen.
  • Viele gaben zu, sich erst nach der Abstimmung wirklich mit dem Thema beschäftigt zu haben. 
Mehr anzeigen

Als das Ja-Resultat bei der Individualbesteuerungs-Abstimmung gestern fix war, war bei der blue News Redaktion zu beobachten, wie sich das Posteingang und der WhatsApp-Kanal füllten: Viele Bürgerinnen und Bürger fragten nach, was die Individualbesteuerung für sie ganz persönlich heisst. 

Viele Nachrichten lauteten etwa so: «Wir sind beide pensioniert, keine Pensionskasse. Mein Ehemann hat eine AHV von rund 23'000 Franken. Ich erhalte eine AHV vonn 22'000 Franken. Wie hoch werden unsere Steuern werden?» Andere wollten wissen, was die Individualbesteuerung für sie als Geschiedene oder kinderreiche Familien bedeutet.

Auslöser der Flut an Anfragen war ein Artikel von blue News mit einem Online-Rechner, mit dem sich die ungefähren Änderungen bei der Bundessteuer berechnen liessen. Spätestens am Sonntagnachmittag kletterten die Aufrufzahlen des Beitrags rasant nach oben.

Zahlst du mehr oder weniger?. Die Heiratsstrafe fällt – rechne hier aus, was das für dich bedeutet

Zahlst du mehr oder weniger?Die Heiratsstrafe fällt – rechne hier aus, was das für dich bedeutet

Unter den Zuschriften war etwa die eines Familienvaters, der mit der Ehefrau und drei minderjährigen Kindern lebt, Alleinverdiener ist und rund 130'000 Franken im Jahr verdient. Er wollte wissen, wie sich das Abstimmungsresultat auf seine Steuerbelastung auswirkt. Ein anderer Mann fragte, ob es Folgen habe, dass das gemeinsame Haus auf den Namen seiner Ehefrau eingetragen ist.

blue News sprach mit mehreren Stimmberechtigten, um zu erfahren, weshalb sie sich erst nach dem Abstimmungssonntag mit dem Thema beschäftigten. Ein 50-jähriger Mann erklärte offen, die Abstimmung habe ihn nicht interessiert, um die Finanzen kümmere sich seine Frau. Er arbeite viel und habe keine Lust, sich noch mit Politik auseinanderzusetzen, wolle diese Haltung nun aber überdenken

Politikerinnen aus verschiedenen Parteien haben das Ja gefeiert.
Politikerinnen aus verschiedenen Parteien haben das Ja gefeiert.
KEYSTONE

Vor allem Einverdienerhaushalte reagierten verärgert. Sie müssen künftig mit einer höheren Steuerrechnung rechnen, was für viele als Fortsetzung der sogenannten «Heiratsstrafe» empfunden wird. Besonders betroffen sind Paare, in denen ein Partner finanziell vom anderen abhängig ist – oft «traditionelle Ehen» genannt.

Auch zahlreiche positive Rückmeldungen

Doch es gab auch viele positive Rückmeldungen. Paare, in denen beide arbeiten, profitieren laut Bundesdaten künftig von tieferen Steuern. Karl und Anita S. aus Bern-Bümpliz gehören dazu. Das Ehepaar teilt sich die Kinderbetreuung und arbeitet Teilzeit. Sie verdient rund 100'000 Franken, er etwa 60'000. Seit Jahren zahlten sie höhere Steuern, nur weil sie verheiratet sind. Nun erwarten sie endlich Entlastung und sehen darin ein Stück mehr Gerechtigkeit.

Heiratsstrafe wird abgeschafft. Steuer-Revolution beschlossen – muss ich schon ab diesem Jahr weniger zahlen?

Heiratsstrafe wird abgeschafftSteuer-Revolution beschlossen – muss ich schon ab diesem Jahr weniger zahlen?

Angesprochen auf die zahlreichen Reaktionen von verheirateten Einverdiener-Haushalten, sagt Anita S. verärgert: «Ich bin es satt dafür zahlen zu müssen, dass solche Männer bei den Steuern bevorzugt werden, weil sie ihre Frau zuhause lassen.» 

Die Individualbesteuerung wurde vor allem in ländlichen Gemeinden abgelehnt.
Die Individualbesteuerung wurde vor allem in ländlichen Gemeinden abgelehnt.
Keystone

Anita S. zeigt wenig Verständnis für die Klagen klassischer Einverdienerfamilien. Sie ärgert sich darüber, dass solche Männer steuerlich bevorzugt würden, während Doppelverdiener jahrelang benachteiligt gewesen seien. Sie habe grosses Verständnis dafür, dass es für solche Familien nun schwierig werde. «Von solchen Familien habe ich aber nie Mitleid dafür gehört, dass Doppelverdiener-Haushalte jahrzehntelang wegen der Heiratsstrafe steuerlich abgezockt wurden.»

Mehr aus der Schweiz

In St. Gallen. Jugendliche klauen Auto – sie sind erst 10 bis 15 Jahre alt

In St. GallenJugendliche klauen Auto – sie sind erst 10 bis 15 Jahre alt

Emmen LU. 16-Jähriger flüchtet mit Auto vor Polizei – und landet auf Wiese

Emmen LU16-Jähriger flüchtet mit Auto vor Polizei – und landet auf Wiese

Nachbefragung zeigt. Individualbesteuerung von Linken gerettet – nur SVPler stimmten gegen SRG

Nachbefragung zeigtIndividualbesteuerung von Linken gerettet – nur SVPler stimmten gegen SRG

Meistgelesen

Iran greift Nato-Mitglied Türkei erneut an +++ Israel soll brutalen Kriegsstoff eingesetzt haben
Individualbesteuerung beschlossen – doch erst jetzt wollen alle wissen, was sie zahlen
Pascal Zuberbühler kritisiert FCB-Führung scharf
Brand-Schaum wurde offenbar als «nicht entflammbar» verkauft
Versorgt China das Regime mit Chemikalien?