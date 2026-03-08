  1. Privatkunden
Heiratsstrafe wird abgeschafft Steuer-Revolution beschlossen – muss ich schon ab diesem Jahr weniger zahlen?

SDA

8.3.2026 - 21:01

Kahtrin Bertschy: «Ein hervorragender Tag, um Geschichte zu schreiben»

Kahtrin Bertschy: «Ein hervorragender Tag, um Geschichte zu schreiben»

Kathrin Bertschy hat sich in den vergangenen Monaten für eine Abschaffung der Heiratsstrafe eingesetzt. Nun ist das Anliegen von der Stimmbevölkerung angenommen worden. Für die GLP-Nationalrätin ist das «eine riesige Freude».

08.03.2026

Die Schweiz stellt ihr Steuersystem um. Künftig wird jede Person unabhängig vom Zivilstand einzeln besteuert. Doch was bedeutet das konkret für Ehepaare, Familien und Einkommen? blue News beantwortet die wichtigsten Fragen.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

08.03.2026, 21:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz hat mit rund 54 Prozent Ja zur Individualbesteuerung gesagt.
  • Künftig wird jede Person unabhängig vom Zivilstand einzeln besteuert.
  • Die Umstellung erfolgt schrittweise und dürfte erst bis spätestens 2032 vollständig umgesetzt sein.
  • Zum Ticker mit allen nationalen Resultaten geht es hier.
  • Zum Ticker mit allen kantonalen Resultaten geht es hier.
Mehr anzeigen

Die Schweizer Stimmenden haben mit rund 54 Prozent Ja-Anteil entschieden, dass künftig jede Person unabhängig vom Zivilstand einzeln besteuert werden soll.

Damit erfährt das Schweizer Steuersystem eine grundlegende Umstellung. Doch was gilt jetzt? blue News beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was war die Ausgangslage?

Heute werden Verheiratete und gleichgeschlechtliche Paare, die in eingetragener Partnerschaft leben, gemeinsam besteuert. Gehen beide Ehepartner einer Erwerbstätigkeit nach, müssen sie wegen der Progression teilweise mehr Steuern bezahlen als Konkubinatspaare mit getrennten Veranlagungen und in ähnlichen finanziellen Verhältnissen.

Allerdings kann sich je nach Einkommensverteilung der Trauschein steuerlich auch auszahlen; in solchen Fällen wird von Heiratsbonus gesprochen. Zudem gibt es Abzüge für Verheiratete und Zweiverdiener. Gemäss der Botschaft des Bundesrates zur Vorlage dürften bei der Bundessteuer rund 610'000 Ehepaare von der Heiratsstrafe betroffen sein. Etwa 670'000 Ehepaare haben demgegenüber steuerliche Privilegien.

Was bringt das neue Gesetz?

Das Gesetz über die Individualbesteuerung verlangt, dass Bund, Kantone und Gemeinden jede Privatperson einzeln besteuern müssen. Jeder und jede soll das eigene Einkommen und Vermögen versteuern, Ehepaare müssen künftig zwei Dossiers einreichen.

Eidgenössische Abstimmungen

Auf der Abstimmungsseite von blue News findest du alle wichtigen Informationen zu den eidgenössischen Abstimmungen: Initiativen und Referenden verständlich erklärt, umfassende Hintergrund-Storys sowie Zusammenfassung und Einordnung der Resultate.

Die Resultate der städtischen Abstimmungen erfreuen das Grüne Bündnis Bern. (Symbolbild)
sda

Ob ein Paar einen Trauschein hat oder nicht, soll also keine Rolle mehr spielen. Und bei einer Änderung des Zivilstandes wäre keine neue Steuererklärung mehr nötig. Kantone und Gemeinden erhalten für diesen Systemwechsel bis zu sechs Jahre Zeit.

Das heisst: Du wirst nicht ab nächstem Jahr neu besteuert. Die Umstellung erfolgt bis 2032.

Du möchtest wissen, ob du künftig mehr oder weniger bezahlen musst. Finde es hier heraus:

Zahlst du mehr oder weniger?. Die Heiratsstrafe fällt – rechne hier aus, was das für dich bedeutet

Zahlst du mehr oder weniger?Die Heiratsstrafe fällt – rechne hier aus, was das für dich bedeutet

Verlieren Bund und Kantone Einnahmen?

Das Steuertarif-Modell hat das Parlament so gestaltet, dass sich die Ausfälle bei der Bundessteuer auf derzeit rund 630 Millionen Franken im Steuerjahr 2026 belaufen würden.

Davon würden rund 130 Millionen Franken auf die Kantone entfallen, weil diese einen Teil der Bundessteuer-Einnahmen erhalten. Wie sich die Vorlage auf die Kantons- und Gemeindesteuern auswirkt, ist offen. Das hängt von der Umsetzung in den Kantonen und deren Steuertarifen und -abzügen ab.

Warum waren viele Kantone dagegen?

Die Vorlage wurde nicht nur von einem überparteilichen Komitee mit Mitte-Partei und SVP mit dem Referendum bekämpft, sondern auch von zahlreichen Kantonen. Zehn von ihnen beschlossen sogar ein Kantonsreferendum, was sehr selten vorkommt.

Die grosse Übersicht. Alles, was du nach dem heutigen Mega-Sonntag wissen musst

Die grosse ÜbersichtAlles, was du nach dem heutigen Mega-Sonntag wissen musst

Die Konferenz der Kantonsregierungen (KDK) verweist auf bisherige Massnahmen der Kantone, um die sogenannte Heiratsstrafe bei den Steuern zu beseitigen. Individuelle Steuern führten zu massiven, unnötigen Eingriffen in das bewährte System von Kantonen und Gemeinden und zu rund 1,7 Millionen zusätzlichen Steuerdossiers. Die Kantone werden die individuelle Besteuerung in den nächsten Jahren umsetzen müssen.

Was geschieht mit den Kinderabzügen?

Der Kinderabzug bei der direkten Bundessteuer wird von heute 6800 auf 12'000 Franken erhöht, aber neu unter beiden Eltern grundsätzlich je hälftig aufgeteilt. Die Mehrheit im Parlament wollte nicht, dass nicht beanspruchte Abzüge von einem Elternteil auf den anderen übertragen werden können.

Die Minderheit hätte so verhindern wollen, dass der Abzug entfällt, wenn jemand zu wenig verdient, um Bundessteuer zahlen zu müssen.

Wie wird das Vermögen aufgeteilt?

Vermögenserträge werden den Partnerinnen und Partnern entsprechend den Besitzverhältnissen zugeteilt. So ist es heute Praxis bei unverheirateten Paaren. Gehört etwas beiden gemeinsam, etwa ein Bankkonto, wird es je hälftig aufgeteilt. Bei Liegenschaften ist der Eintrag im Grundbuch massgebend.

Bezahlen nun alle mehr Steuern?

Nein. Denn das Parlament hat bei seinen Entscheiden für die individuelle Steuer die Tarife so angepasst, dass die Steuersätze für tiefe und mittlere Einkommen sinken. Erhöht werden sie dagegen für sehr hohe Einkommen.

blue News in Bern. «Säg mal wer!» SP-Badran und SVP-Rutz geraten sich vor der Kamera in die Haare

blue News in Bern«Säg mal wer!» SP-Badran und SVP-Rutz geraten sich vor der Kamera in die Haare

Insgesamt dürften Verheiratete mit in etwa ähnlich hohen Einkommen tendenziell entlastet werden, während Paare mit einem Einkommen respektive einem hohen und einem tiefen Einkommen tendenziell mehr Bundessteuer abliefern müssen. Höhere Rechnungen kann es wegen der Tarifanpassung auch für Unverheiratete geben, besonders bei hohen Einkommen.

Ist das Thema nun erledigt?

Nein. Denn das Parlament debattiert über eine Volksinitiative der Mitte-Partei, die die Heiratsstrafe abschaffen will, aber nur bei der Bundessteuer. Sie schlägt aber nicht individuelle Steuern vor, sondern will weiterhin gemeinsame Veranlagungen für Verheiratete. Gesetzesbestimmungen sollen verhindern, dass Ehepaare gegenüber Konkubinatspaaren diskriminiert werden.

Die Initiative bleibe im politischen Prozess, schrieb die Mitte nach der Abstimmung. Auch die SVP, die sich ebenfalls gegen die Individualbesteuerung gewehrt hatte, setzt auf die Mitte-Initiative. Die Mitte geht davon aus, dass eine Abstimmung noch in diesem Jahr stattfinden könnte. Zurzeit liegt die Initiative bei der zuständigen Kommission des Ständerats. Diese wollte erst nach der Abstimmung über die Individualbesteuerung über das Begehren entscheiden und sistierte deshalb ihre Arbeiten.

Marianne Binder-Keller: «Ich glaube, es war eine sehr komplizierte Vorlage»

Marianne Binder-Keller: «Ich glaube, es war eine sehr komplizierte Vorlage»

«Es gibt eine Freunde und ein wenig Enttäuschung», sagt Marianne Binder-Keller zur Individualbesteuerung.

08.03.2026

