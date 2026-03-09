  1. Privatkunden
Nachbefragung zeigt Individualbesteuerung von Linken gerettet – nur SVPler stimmten gegen SRG

Dominik Müller

9.3.2026

Strahlende Befürworterinnen der Individualbesteuerung nach dem Ja an der Urne.
Strahlende Befürworterinnen der Individualbesteuerung nach dem Ja an der Urne.
Keystone

Die Resultate der Abstimmungen sind bekannt – doch wer hat wie abgestimmt? Eine Nachbefragung zeigt, wie Parteien und Altersgruppen Sonntag abgestimmt haben.

Dominik Müller

09.03.2026, 11:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Individualbesteuerung kam laut Nachbefragung vor allem dank Stimmen aus linken Parteien durch.
  • Die SRG-Initiative erhielt hauptsächlich Unterstützung von SVP-Wähler*innen.
  • Die Klimafonds-Initiative scheiterte am Widerstand bürgerlicher Parteien.
  • Die Bargeld-Initiative fand vor allem bei der SVP-Basis Zustimmung.
Mehr anzeigen

Der Abstimmungssonntag ist durch: Für die Individualbesteuerung sowie den Gegenentwurf zur Bargeld-Initiative resultiert ein Ja, die SRG-, die Klimafonds- und die Bargeld-Initiative finden beim Stimmvolk keine Mehrheit. Wie diese Resultate zustande kommen, ist aus den blossen Ergebnissen nicht ersichtlich. Eine Nachbefragung von Tamedia und «20 Minuten» gibt diesbezüglich Aufschluss.

17’788 Stimmberechtigte beteiligten sich an der Umfrage. Demnach kam die Individualbesteuerung nur dank Stimmen von links durch. Bei SP, Grünen und Grünliberalen sagten jeweils über zwei Drittel Ja. In der FDP lehnten hingegen 44 Prozent das eigene Prestigeprojekt ab.

Besonders gross war der Widerstand bei SVP und Mitte, obwohl 42 Prozent der Mitte-Basis zustimmten. Zustimmung gab es häufiger in Städten, in der Romandie und bei jüngeren Stimmberechtigten.

SRG-Initiative kommt nur bei SVP-Wählerschaft gut an

Bei der SRG-Halbierungsinitiative zeigt die Nachbefragung ein klares Muster: Besonders gut kam die Inititaive einzig bei den SVP-Wähler*innen an – über drei Viertel stimmten zu. Ablehnung zeigten vor allem gut verdienende Akademiker*innen, Senior*innen sowie Städter*innen. Parteiübergreifend sagten Frauen (64 Prozent) deutlicher Nein als die Männer (60 Prozent).

Die Klimafondsinitiative wurde insgesamt deutlich verworfen. Während SP- und Grünen-Wählende mehrheitlich zustimmten, lehnten bürgerliche Parteien die Vorlage klar ab.

Die Bargeld-Initiative fand vor allem bei der SVP-Basis Zustimmung (76 Prozent). Anhänger anderer Parteien unterstützten mehrheitlich den Gegenvorschlag, der nun in die Verfassung aufgenommen wird.

Video zum Thema

Nach Nein zur SRG-Halbierung: Jetzt spricht Susanne Wille

Nach Nein zur SRG-Halbierung: Jetzt spricht Susanne Wille

Die Schweiz sagt am Sonntag Nein zur «Halbierungsinitiative». SRG-Chefin Susanne Wille erklärt im Interview mit blue News, wie sie das Resultat einordnet.

08.03.2026

