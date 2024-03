Industriegebäude brennt und erleidet Totalschaden

In Weggis LU hat in der Nacht auf Samstag ein Industriegebäude gebrannt. Kantonspolizei Luzern

In der Nacht auf Samstag ist in Weggis LU ein Industriegebäude in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude erlitt Totalschaden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Industriegebäude in Weggis LU ist in der Nacht auf Samstag einem Brand zum Opfer gefallen.

Das Gebäude erlitt dabei Totalschaden, verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist noch unklar. Mehr anzeigen

In der Nacht auf Samstag ist der Polizei ein Brand eines Industriegebäudes in Weggis LU gemeldet worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Teil des Gebäudes bereits in Vollbrand, wie die Kapo Luzern mitteilt.

Das Feuer konnte gelöscht und die umliegenden Gebäude geschützt werden. Verletzt wurde beim Brand niemand.

Das Gebäude erlitt beim Brand Totalschaden. Kantonspolizei Luzern

Das Gebäude und mehrere Fahrzeug im und um den Industriebau erlitten durch das Feuer Totalschaden. Der Sachschaden kann gemäss Polizei derzeit nicht beziffert werden, dürfte jedoch sehr hoch sein.

Die Brandursache ist derzeit unbekannt und Gegenstand der laufenden Abklärungen durch die Brandermittler der Luzerner Polizei.