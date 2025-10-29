  1. Privatkunden
Lenzburg AG Informatiker muss 1,4 Millionen an die Behörden zahlen – jetzt ist er bankrott 

Lea Oetiker

29.10.2025

Das neue Bezirksgericht Lenzburg in einer Visualisierung. Im Gebäude wird auch ein Stützpunkt der Kantonspolizei Aargau eingerichtet.
Das neue Bezirksgericht Lenzburg in einer Visualisierung. Im Gebäude wird auch ein Stützpunkt der Kantonspolizei Aargau eingerichtet.
Screenshot Google Review

Ein Informatiker aus dem Bezirk Lenzburg hat jahrelang zu tiefe Umsätze angegeben. Nach einer Kontrolle flog der Betrug auf – nun muss er über 1,4 Millionen Franken zahlen, seine Firma ist insolvent.

Redaktion blue News

29.10.2025, 16:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein IT-Unternehmer aus dem Bezirk Lenzburg hat über mehrere Jahre hinweg seine Umsätze massiv zu tief deklariert.
  • ach einer Kontrolle durch die Eidgenössische Steuerverwaltung gestand er den Betrug und wurde zu Nachzahlungen von über einer Million Franken sowie zu Bussen von mehr als 400'000 Franken verurteilt.
  • Kurz darauf musste seine Firma Konkurs anmelden.
Mehr anzeigen

Ein IT-Unternehmer aus dem Bezirk Lenzburg AG hat während Jahren seine Einnahmen massiv zu tief angegeben – und muss nun teuer dafür bezahlen.

Zwischen 2011 und 2016 lagen die tatsächlich erzielten Umsätze seines Informatikbüros jeweils weit über den deklarierten Beträgen. So meldete er etwa 2011 nur 174'566 Franken statt 519'879, 2012 lediglich 219'333 statt 648'968 und 2013 209'777 statt 612'391 Franken, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt.

Der Betrug flog auf, als die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) Unstimmigkeiten in seinen Steuererklärungen feststellte. Bei einer angekündigten Kontrolle im November 2019 bestätigte sich der Verdacht: Der Unternehmer räumte die falschen Angaben ein. Das geht aus einem inzwischen rechtskräftigen Strafbefehl hervor, welcher der «Aargauer Zeitung» vorliegt.

Geldstrafe, Busse und Anzeige

Das Verfahren blieb nicht ohne Folgen. Die ESTV leitete ein Verwaltungsstrafverfahren wegen Abgabebetrugs ein und verurteilte den Mann zu einer bedingten Geldstrafe sowie zu einer Busse von 15'500 Franken. Noch teurer wird es für ihn auf kantonaler Ebene: Das Steueramt Aargau fordert Nachsteuern von insgesamt 1'018'110 Franken sowie eine zusätzliche Busse von 407'362 Franken wegen vollendeter Steuerhinterziehung.

Damit nicht genug: Der mittlerweile 52-Jährige musste sich auch strafrechtlich verantworten. Auf Anzeige des kantonalen Steueramts hin verurteilte ihn die Staatsanwaltschaft wegen mehrfachen Steuerbetrugs zu einer bedingten Geldstrafe.

Das Bezirksgericht Lenzburg eröffnet zudem den Konkurs über seinem Unternehmen.

