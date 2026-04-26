Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstag mehrere Autofahrer bei Geschwindigkeitsübertretungen erwischt. Keystone

Die Polizei hat am Samstag in Neftenbach ZH innerhalb von 45 Minuten einen Raser sowie vier Schnellfahrende gestoppt. Nun sind manche ihre Führerausweise los, einer darf in der Schweiz nicht mehr fahren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Neftenbach ZH stoppte die Polizei einen 21-Jährigen mit 141 km/h statt erlaubten 80 km/h.

Mehrere weitere Fahrer wurden ebenfalls deutlich zu schnell gemessen, einige mussten ihren Führerausweis sofort abgeben.

Die Polizei leitete mehrere Anzeigen ein, darunter auch ein Fahrverbot für einen Touristen. Mehr anzeigen

Am Samstagabend führte die Kantonspolizei Zürich auf der Schaffhauserstrasse in Neftenbach ZH eine Geschwindigkeitskontrolle im Ausserortsbereich durch. Dabei stoppte sie einen 21-jährigen Schweizer, der mit seinem Auto mit netto 141 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs war. Sie nahm ihm laut einer Mitteilung den Führerausweis vor Ort ab und verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft.

Im Verlauf der Kontrolle erfasste die Polizei zudem drei weitere Lenker sowie eine Lenkerin mit Geschwindigkeiten zwischen netto 108 km/h und 125 km/h. Ein Mann und die Frau mussten ihre Führerausweise umgehend vor Ort abgeben. Gegen einen weiteren Mann mit Aufenthaltsstatus Tourist verfügte die Polizei ein Fahrverbot für die Schweiz. Ein Lenker durfte seinen Führerausweis vorläufig behalten.

In vier Fällen rapportierte die Kantonspolizei Zürich an die Staatsanwaltschaft, im fünften Fall erfolgte die Anzeige an das zuständige Statthalteramt.