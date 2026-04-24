Vox-Analyse zeigtInstitutionelle Positionen bei Abstimmungen vom 8. März gestärkt
SDA
24.4.2026 - 10:00
Mit über 55 Prozent war die Wahlbeteiligung bei den Abstimmungen am 8. März überdurchschnittlich hoch. Gestärkt wurden dabei tendenziell die institutionellen Positionen. Zu diesem Ergebnis ist die am Freitag veröffentlichte Vox-Analyse gekommen.
Keystone-SDA
24.04.2026, 10:00
24.04.2026, 11:36
SDA
Die SRG-Halbierungs-Initiative wurde mit 61,9 Prozent Nein-Stimmen deutlich abgelehnt. Dabei folgte das Abstimmungsverhalten ideologischen Mustern. Anklang fand die Initiative vor allem bei rechtsgerichteten Personen, die wenig Vertrauen in die Medieninstitutionen haben, sowie bei jüngeren, weniger gebildeten und einkommensschwachen Personen.
Beim Bundesgesetz über die Individualbesteuerung (54,2 Prozent Ja) standen Gleichheit und Steuergerechtigkeit einer Kritik gegenüber, die sich auf zusätzliche Kosten, potenzielle Ungleichheiten und die Diskriminierung traditioneller Familienmodelle bezog.
Bei der Initiative für einen Klimafonds (70,7 Prozent Nein) waren wirtschaftliche Bedenken und die Einschätzung ausschlaggebend, dass die bestehenden klimapolitischen Instrumente ausreichen.
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.
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«This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place»
Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage –
und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde.
Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien.
Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union.
Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.
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