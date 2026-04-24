Die Mobilisierung für die hohe Wahlbeteiligung am 8. März ging von politisch engagierten, gut informierten und liberal-progressiv orientierten Kreisen aus. Zu diesem Schluss kam die Vox-Analyse. (Archivbild) Keystone

Mit über 55 Prozent war die Wahlbeteiligung bei den Abstimmungen am 8. März überdurchschnittlich hoch. Gestärkt wurden dabei tendenziell die institutionellen Positionen. Zu diesem Ergebnis ist die am Freitag veröffentlichte Vox-Analyse gekommen.

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Die SRG-Halbierungs-Initiative wurde mit 61,9 Prozent Nein-Stimmen deutlich abgelehnt. Dabei folgte das Abstimmungsverhalten ideologischen Mustern. Anklang fand die Initiative vor allem bei rechtsgerichteten Personen, die wenig Vertrauen in die Medieninstitutionen haben, sowie bei jüngeren, weniger gebildeten und einkommensschwachen Personen.

Beim Bundesgesetz über die Individualbesteuerung (54,2 Prozent Ja) standen Gleichheit und Steuergerechtigkeit einer Kritik gegenüber, die sich auf zusätzliche Kosten, potenzielle Ungleichheiten und die Diskriminierung traditioneller Familienmodelle bezog.

Bei der Initiative für einen Klimafonds (70,7 Prozent Nein) waren wirtschaftliche Bedenken und die Einschätzung ausschlaggebend, dass die bestehenden klimapolitischen Instrumente ausreichen.