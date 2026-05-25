In der Schweiz streiken Arbeiternehmende selten – so wie hier im Kanton Freiburg im Jahr 2025. Bild: Keystone

Der Internationale Gerichtshof stärkt das Streikrecht als Teil der Vereinigungsfreiheit. Für die Schweiz ändert sich vorerst rechtlich wenig, doch das Gutachten könnte die bisherige Praxis des Bundesgerichts unter Druck setzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Internationale Gerichtshof kommt zum Schluss, dass das Streikrecht international geschützt ist und zur Vereinigungsfreiheit gehört.

Für die Schweiz ändert sich formal wenig, weil Streiken hier bereits grundsätzlich erlaubt ist – in der Praxis wird aber sehr selten gestreikt.

Der Gewerkschaftsbund fordert nun, dass das Bundesgericht seine Einschränkungen des Streikrechts überprüft. Mehr anzeigen

Was hat der Internationale Gerichtshof entschieden?

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag kommt in einem Rechtsgutachten zum Schluss: Das Streikrecht steht unter internationalem Schutz. Nach Ansicht der UNO-Richter gehört es zur Vereinigungsfreiheit, wie sie in der ILO-Konvention Nr. 87 von 1948 garantiert wird.

Wer an dieser Stelle nur Bahnhof versteht: Die Internationale Arbeitsorganisation, kurz ILO, ist eine über hundertjährige Sonderorganisation der UNO. Ihr Ziel ist es, soziale Gerechtigkeit sowie Menschen- und Arbeitsrechte zu fördern. Zu ihren wichtigsten Instrumenten gehören die ILO-Konventionen. Sie tragen jeweils eine Nummer und reichen von Empfehlungen bis zu rechtsverbindlichen Standards.

Zwar nennt die Konvention das Streikrecht nicht ausdrücklich. Für das Gericht ist aber entscheidend: Gewerkschaften können ihre Interessen kaum durchsetzen, wenn sie nicht wirksam streiken dürfen.

Wichtig ist: Das Gutachten ist nicht bindend. Es kann aber weltweit Gewicht bekommen, weil Staaten und Gerichte solche Gutachten bei der Auslegung von Arbeits- und Grundrechten berücksichtigen können.

Warum brauchte es dieses Gutachten überhaupt?

Innerhalb der Internationalen Arbeitsorganisation schwelt seit Jahren ein Streit. Gewerkschaften sehen das Streikrecht als Kern der Vereinigungsfreiheit. Arbeitgebervertreter und einige Staaten bestritten hingegen, dass die erwähnte ILO-Konvention ein Streikrecht umfasst. Weil sich die Parteien nicht einigten, bat die ILO den Internationalen Gerichtshof um eine Klärung.

Das ist mehr als nur Futter für Juristinnen und Juristen. Wer das Streikrecht nur als nationale Regelungsfrage versteht, gibt den Staaten viel Spielraum für Einschränkungen. Wer es dagegen als Teil eines internationalen Grundrechts versteht, setzt eine stärkere Untergrenze: Arbeitnehmende müssen gemeinsam Druck machen dürfen, wenn sie bessere Arbeitsbedingungen erreichen wollen.

Ist Streiken in der Schweiz schon erlaubt?

Ja. In der Schweiz zählt das Streikrecht im nationalen Recht zur Vereinigungsfreiheit. Die Bundesverfassung lässt Streiks grundsätzlich zu. In der Theorie erfüllt die Schweiz damit die Linie des UNO-Gerichts.

In der Praxis bleibt die Schweiz aber ein Sonderfall. Hier wird selten gestreikt. Laut SRF untersteht fast jede zweite arbeitnehmende Person einem Gesamtarbeitsvertrag. Solche Verträge enthalten oft eine Friedenspflicht, also ein Streikverbot während der Vertragsdauer.

Dazu kommen die Tradition der Sozialpartnerschaft und vergleichsweise hohe Löhne. SRF verweist auf internationale Daten: Zwischen 2014 und 2023 kam die Schweiz im Jahresdurchschnitt auf nur zwei streikbedingte Ausfalltage pro 1000 Beschäftigte. In Frankreich waren es laut der zitierten Statistik 102, in Belgien 107 und in Kanada 108.

Warum kritisiert der Gewerkschaftsbund die Schweiz?

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund begrüsst das Gutachten in einer Mitteilung ausdrücklich. Gleichzeitig kritisieren die Gewerkschaften, dass die Schweiz vor dem Internationalen Gerichtshof die gegenteilige Position vertreten habe.

Offizielle Schweizer Vertreter hätten argumentiert, die erwähnte ILO-Konvention enthalte kein Streikrecht. Damit habe sich die Schweiz laut SGB auf die Seite einer kleinen Minderheit von Staaten gestellt.

Brisant ist für die Gewerkschaften vor allem die Rechtsprechung des Bundesgerichts. Dieses prüft Streiks bislang auch daran, ob sie nicht «einschneidender als notwendig» sind. Der SGB nennt das ein problematisches Übermassverbot.

Seine Argumentation: Ein Streik muss wirtschaftlichen Druck erzeugen dürfen. Wenn Gerichte im Nachhinein zu eng prüfen, ob ein Streik «notwendig» war, verliert das Recht einen Teil seiner Wirkung.