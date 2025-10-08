Am Mittwochmorgen ist es in Ipsach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei ist ein Lieferwagen auf die Bahngeleise geraten. Kapo Bern

In Ipsach BE ist am Mittwochmorgen ein Lieferwagen vor dem Bahnhof Ipsach Herdi von der Strasse abgekommen und auf die Gleise geraten. Verletzt wurde niemand, doch Strasse und Bahn mussten für die Bergung zeitweise gesperrt werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Lieferwagen kam am Mittwoch kurz nach 8.50 Uhr in Ipsach von der Hauptstrasse ab und kam auf den angrenzenden Bahngeleisen zum Stillstand.

Es gab keine Verletzten, jedoch wurden Strassen- und Telekommunikationsinfrastruktur beschädigt.

Der Strassenverkehr wurde zunächst wechselseitig geführt und blieb für die Bergung bis am Nachmittag komplett gesperrt, während der Bahnbetrieb mit Ersatzverkehr eingestellt wurde. Mehr anzeigen

Am Mittwoch, 8. Oktober 2025, ist es in Ipsach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ein Lieferwagen auf der Hauptstrasse von Sutz Richtung Nidau unterwegs, als der Lenker aus noch zu klärenden Gründen vor dem Bahnhof Ipsach Herdi von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug geriet auf die angrenzenden Bahngeleise und kam dort zum Halt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Durch den Unfall wurden Strassen- und Telekommunikationsinfrastruktur beschädigt. Der Verkehr wurde zu Beginn der Unfallarbeiten wechselseitig geführt, musste für die Bergung des Lieferwagens jedoch bis am Nachmittag komplett gesperrt werden. Der Bahnbetrieb war während der Bergungsarbeiten unterbrochen; ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet.

Neben Kräften der Kantonspolizei Bern standen Vertreter der Gemeinde sowie der Aare-Seeland-Mobil im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind aufgenommen.