Unfall in Ipsach BELieferwagen landet auf Bahngeleisen
Sven Ziegler
8.10.2025
In Ipsach BE ist am Mittwochmorgen ein Lieferwagen vor dem Bahnhof Ipsach Herdi von der Strasse abgekommen und auf die Gleise geraten. Verletzt wurde niemand, doch Strasse und Bahn mussten für die Bergung zeitweise gesperrt werden.
Am Mittwoch, 8. Oktober 2025, ist es in Ipsach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ein Lieferwagen auf der Hauptstrasse von Sutz Richtung Nidau unterwegs, als der Lenker aus noch zu klärenden Gründen vor dem Bahnhof Ipsach Herdi von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug geriet auf die angrenzenden Bahngeleise und kam dort zum Halt. Der Fahrer blieb unverletzt.
Durch den Unfall wurden Strassen- und Telekommunikationsinfrastruktur beschädigt. Der Verkehr wurde zu Beginn der Unfallarbeiten wechselseitig geführt, musste für die Bergung des Lieferwagens jedoch bis am Nachmittag komplett gesperrt werden. Der Bahnbetrieb war während der Bergungsarbeiten unterbrochen; ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet.
Neben Kräften der Kantonspolizei Bern standen Vertreter der Gemeinde sowie der Aare-Seeland-Mobil im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind aufgenommen.