Wer nachts zwischen Zürich und Bern reisen will, kann ab Dezember 2025 den IRN1 nehmen. KEYSTONE

Zürich und Bern rücken nachts näher zusammen: Ab Dezember fahren an Wochenenden erstmals zwei Interregio-Nachtzüge pro Richtung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ab Mitte Dezember fahren erstmals Nacht-Intercitys zwischen Zürich und Bern – zweimal pro Richtung in jeder Wochenendnacht und ohne Zuschlag.

Die Bahn will so Nachtschwärmer und Frühreisende abholen.

Die Strecke gilt als erster Schritt zu einem schweizweiten Wochenend-Nachtnetz. Mehr anzeigen

Wer am Wochenende spät aus dem Ausgang kommt oder früh zum Flughafen muss, kann auf der Strecke Zürich–Bern künftig einen Nachtschnellzug nehmen. Ab dem 14. Dezember verkehren laut Fahrplandaten erstmals auch nachts Interregio-Züge zwischen Zürich und der Bundesstadt – die «Aargauer Zeitung» berichtete zuerst darüber.

Die neuen Verbindungen fahren in jeder Wochenendnacht zweimal pro Richtung. Ab Zürich HB geht es um 2.02 und 3.02 Uhr los, mit Halt in Olten. Ankunft in Bern ist um 3.04 bzw. 4.04 Uhr.

Zürich → Bern 01:40 Winterthur 01:59 Zürich HB 02:02 Zürich HB Bahn-2000-Strecke 02:32 Olten 02:34 Olten 03:04 Bern Bern → Zürich 03:00 Bern Bahn-2000-Strecke 03:27 Olten 03:32 Olten 04:03 Zürich HB 04:05 Zürich HB 04:11 Zürich Oerlikon 04:32 Winterthur

In der Gegenrichtung starten die Züge in Bern um 2.01 und 3.00 Uhr und erreichen Zürich eine Stunde später. Der spätere Zug fährt weiter bis zum Flughafen Zürich und nach Winterthur.

Gute Nachrichten für Nachtschwärmer: Die SBB verlangen keinen Nachtzuschlag – die Verbindungen gehören zum normalen Fernverkehr.

Die Nachtschnellzüge werden als IRN1-Verbindung im Fahrplan angezeigt. Screenshot

Die neuen Nachtzüge sind erst der Anfang. Gemäss «Aargauer Zeitung» ist die Strecke Zürich–Bern die erste Linie eines geplanten schweizweiten Wochenend-Nachtnetzes. In der SBB-«Vision 2027» soll Olten zum zentralen Drehscheiben-Hub werden. Später könnten auch Basel, Chur, Biel, die Genferseeregion und das Wallis angebunden werden.

Unter der Woche bleibt das Angebot jedoch die Ausnahme. Wegen des nächtlichen Unterhalts am Schienennetz beschränkt die SBB die Nachtzüge weiterhin auf Freitag- und Samstagnacht.

