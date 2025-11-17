  1. Privatkunden
«IRN1» zwischen Zürich–Bern So sieht der Fahrplan des neuen Nachtschnellzugs aus

Petar Marjanović

17.11.2025

Wer nachts zwischen Zürich und Bern reisen will, kann ab Dezember 2025 den IRN1 nehmen.
Wer nachts zwischen Zürich und Bern reisen will, kann ab Dezember 2025 den IRN1 nehmen.
KEYSTONE

Zürich und Bern rücken nachts näher zusammen: Ab Dezember fahren an Wochenenden erstmals zwei Interregio-Nachtzüge pro Richtung.

Petar Marjanović

17.11.2025, 12:58

17.11.2025, 13:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ab Mitte Dezember fahren erstmals Nacht-Intercitys zwischen Zürich und Bern – zweimal pro Richtung in jeder Wochenendnacht und ohne Zuschlag.
  • Die Bahn will so Nachtschwärmer und Frühreisende abholen.
  • Die Strecke gilt als erster Schritt zu einem schweizweiten Wochenend-Nachtnetz.
Mehr anzeigen

Wer am Wochenende spät aus dem Ausgang kommt oder früh zum Flughafen muss, kann auf der Strecke Zürich–Bern künftig einen Nachtschnellzug nehmen. Ab dem 14. Dezember verkehren laut Fahrplandaten erstmals auch nachts Interregio-Züge zwischen Zürich und der Bundesstadt – die «Aargauer Zeitung» berichtete zuerst darüber.

Die neuen Verbindungen fahren in jeder Wochenendnacht zweimal pro Richtung. Ab Zürich HB geht es um 2.02 und 3.02 Uhr los, mit Halt in Olten. Ankunft in Bern ist um 3.04 bzw. 4.04 Uhr.

Zürich → Bern

01:40
Winterthur
01:59
Zürich HB
02:02
Zürich HB
Bahn-2000-Strecke
02:32
Olten
02:34
Olten
03:04
Bern

Bern → Zürich

03:00
Bern
Bahn-2000-Strecke
03:27
Olten
03:32
Olten
04:03
Zürich HB
04:05
Zürich HB
04:11
Zürich Oerlikon
04:32
Winterthur

In der Gegenrichtung starten die Züge in Bern um 2.01 und 3.00 Uhr und erreichen Zürich eine Stunde später. Der spätere Zug fährt weiter bis zum Flughafen Zürich und nach Winterthur.

Gute Nachrichten für Nachtschwärmer: Die SBB verlangen keinen Nachtzuschlag – die Verbindungen gehören zum normalen Fernverkehr.

Die Nachtschnellzüge werden als IRN1-Verbindung im Fahrplan angezeigt.
Die Nachtschnellzüge werden als IRN1-Verbindung im Fahrplan angezeigt.
Screenshot

Die neuen Nachtzüge sind erst der Anfang. Gemäss «Aargauer Zeitung» ist die Strecke Zürich–Bern die erste Linie eines geplanten schweizweiten Wochenend-Nachtnetzes. In der SBB-«Vision 2027» soll Olten zum zentralen Drehscheiben-Hub werden. Später könnten auch Basel, Chur, Biel, die Genferseeregion und das Wallis angebunden werden.

Unter der Woche bleibt das Angebot jedoch die Ausnahme. Wegen des nächtlichen Unterhalts am Schienennetz beschränkt die SBB die Nachtzüge weiterhin auf Freitag- und Samstagnacht.

