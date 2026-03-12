18-Jähriger plante Terror-Anschlag in der Schweiz

Bundesanwalt Stefan Blättler. (Archivbild) sda

Ein 18-jähriger Deutschschweizer soll einen Messeranschlag im Namen der Terrororganisation «Islamischer Staat» geplant haben. Nun erhebt die Bundesanwaltschaft Anklage – und wirft ihm mehrere schwere Straftaten vor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Bundesanwaltschaft hat einen 18-jährigen Schweizer wegen Terror-Vorbereitungen angeklagt.

Der Beschuldigte soll einen Messeranschlag im Namen des «Islamischen Staats» geplant haben.

Zudem wird ihm die Verbreitung von IS-Propaganda sowie Unterstützung der Terrororganisation vorgeworfen. Mehr anzeigen

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen 18-jährigen Deutschschweizer aus dem Kanton Aargau erhoben. Der junge Mann soll einen terroristischen Messeranschlag im Namen der Organisation «Islamischer Staat» (IS) vorbereitet haben.

Wie die Bundesanwaltschaft am Donnerstag mitteilt, soll der Beschuldigte seit Anfang 2025 an entsprechenden Plänen gearbeitet haben. Der geplante Angriff habe sich laut Anklageschrift auf willkürlich ausgewählte Opfer richten sollen.

Ermittlungen nach Hinweis von fedpol

Ins Rollen kam das Verfahren im Juni 2025, nachdem das Bundesamt für Polizei (fedpol) Hinweise erhalten hatte, dass der junge Mann ein Attentat planen könnte.

Daraufhin erstattete fedpol Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft. Kurz danach wurde der Beschuldigte laut Behörden mit Unterstützung der Kantonspolizei Aargau festgenommen.

Den Ermittlungen zufolge soll der Beschuldigte verschiedene Schritte unternommen haben, um den Angriff vorzubereiten.

So habe er sich laut Anklage Anleitungen für Anschläge beschafft, sich mit Gleichgesinnten vernetzt und sich intensiv mit der religiösen Rechtfertigung eines solchen Attentats beschäftigt.

Ausserdem soll er im Internet ein Messer bestellt haben, das für den geplanten Angriff gedacht gewesen sei.

Die Bundesanwaltschaft sieht darin den Tatbestand der strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Mord sowie der Unterstützung einer terroristischen Organisation.

Propaganda verbreitet und Geld überwiesen

Zusätzlich werfen die Ermittler dem Beschuldigten vor, den Islamischen Staat auch über soziale Netzwerke unterstützt zu haben.

Demnach soll er Propagandavideos der Terrororganisation verbreitet und Finanztransaktionen zugunsten des IS vorgenommen haben.

Neben den Terrorvorwürfen muss sich der Beschuldigte auch wegen Gewaltdarstellungen vor Gericht verantworten.

Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, entsprechende Inhalte hergestellt, gespeichert und besessen zu haben.

Beschuldigter inzwischen auf freiem Fuss

Der junge Mann sass zunächst in Untersuchungshaft, wurde jedoch im Dezember 2025 entlassen, weil die gesetzlichen Haftgründe laut Behörden nicht mehr gegeben waren.

Mit der Einreichung der Anklage ist nun das Bundesstrafgericht für das Verfahren zuständig.

Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung.