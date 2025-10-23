  1. Privatkunden
Unfall in Islikon TG Frau (67) stürzt Treppe hinunter und stirbt 

Sven Ziegler

23.10.2025

Die Kantonspolizei Thurgau rückte zu dem Einsatz aus. 
Die Kantonspolizei Thurgau rückte zu dem Einsatz aus. 
sda

In Islikon TG hat sich am Mittwochnachmittag ein tragischer Unfall ereignet. Eine 67-jährige Frau stürzte in einem Wohnhaus eine Treppe hinunter und erlag wenig später im Spital ihren Verletzungen.

Redaktion blue News

23.10.2025, 09:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 67-jährige Frau stürzte in Islikon TG eine Treppe hinunter und wurde schwer verletzt.
  • Die Rega flog die Frau ins Spital, wo sie später verstarb.
  • Die Kantonspolizei Thurgau ermittelt die genaue Unfallursache.
Mehr anzeigen

Ein tragischer Treppensturz hat am Mittwochnachmittag in Islikon TG ein Todesopfer gefordert. Gegen 15 Uhr verlor eine 67-jährige Schweizerin in einer Liegenschaft an der Oberen Bleichewiese aus bislang ungeklärten Gründen das Gleichgewicht und stürzte die Treppe hinunter.

Nach ersten Angaben der Polizei wurde die Frau schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort, ehe die Rega sie in kritischem Zustand ins Spital flog. Trotz aller Bemühungen der Ärzte verstarb die 67-Jährige kurz darauf an ihren Verletzungen.

Die Kantonspolizei Thurgau hat Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

