Im französischen Skigebiet Les Gets gilt seit zwei Jahren ein Rauchverbot auf den Skipisten. Wie sieht die Situation in der Schweiz aus?

Vor zwei Jahren entschied sich das französische Skigebiet Les Gets, ein Rauchverbot auf allen Pisten zu verhängen. Es ist bisher noch das erste in Europa.

Das Rauchen in Les Gets ist noch in fünf speziellen Bereichen erlaubt. Dort stehen Aschenbecher und Abfallkübel. Grund für das Rauchverbot: Im Frühjahr haben Freiwillige an einem Tag Abfall auf den Pisten gesammelt und über 3000 Zigarettenstummel gesammelt. Diese sind für die Natur und auch für die Menschen gar nicht gut.

So kann eine einzige Zigarette mit ihrem Mix aus Toxinen 40 bis 60 Liter sauberes Grundwasser verunreinigen und das Pflanzenwachstum negativ beeinflussen.

Der Verein Lunge-Zürich schreibt auch: «Gemäss einer Studie der WHO aus dem Jahr 2017 machen Zigarettenstummel weltweit den grössten Anteil der Abfälle aus, die in Städten und an Stränden aufgesammelt werden. Sogar in der unbewohnten Arktis wurden Chemikalien und Kleinpartikel aus Zigaretten gefunden.»

Kontrolle könnte schwierig werden

Ein Rauchverbot auf den Schweizer Skipisten wurde bislang noch nicht durchgeführt. Doch wie sieht es in der kommenden Wintersaison aus?

Auf Anfrage von blue News schreiben die Bergbahnen Flims-Laax: «Aktuell ist ein flächendeckendes Rauchverbot nicht in Planung. In der Vergangenheit wurde aber eine Präventionsmassnahme in Bezug auf Abfall umgesetzt. Tausende Taschenaschenbecher wurden verschenkt, sodass Zigarettenstummel nicht auf der Piste landen, sondern bis zum nächsten Kübel im Taschenaschenbecher transportiert werden.»

Schwierig sei laut den Bergbahnen Flims-Laax nicht die Umsetzung eines Rauchverbots, sondern die Kontrolle im ganzen Gebiet und von wem und in welcher Form diese durchgeführt werden solle.

Jedes Jahr finden grosse Aufräumaktionen statt

Um die Pisten zu säubern, fände deshalb jeden Frühling im Skigebiet Flims ein sogenannter Clean-up-Day, also ein Aufräumtag, statt: «Freiwillige, lokale Sportvereine und Mitarbeitende der Bergbahnen befreien dabei gemeinsam den Berg von Abfall unter anderem von Zigarettenstummeln.»

Wie viele Zigarettenstummel eingesammelt werden, werde nicht gezählt. Aber: «Zigarettenstummel sind jedoch kein grösseres Problem als andere Arten von Abfall», heisst es weiter.

Keine Rauchbeschwerden bisher eingegangen

Auch im Innerschweizer Skigebiet Engelberg sei auf den Pisten kein Rauchverbot geplant. «Es besteht bei uns Rauchverbot in den Gebäuden und Perrons», schreiben die Bergbahnen Engelberg-Titlis auf Anfrage. Aber: «Wir machen jedoch gezielt keine Tabak- und Alkoholwerbung im Skigebiet.»

Beschwerden von Gästen bezüglich Rauchen auf den Pisten hätten die Bergbahnen Engelberg-Titlis noch nie erhalten. Auch hier finden die Clean-up-Days statt, jedoch im Sommer.

Dasselbe gilt auch bei den Zermatt Bergbahnen. Auch sie schreiben auf Anfrage, dass kein Rauchverbot auf den Pisten geplant sei, aber jedes Jahr eine grosse Aufräumaktion stattfände.

