  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sicherheitschef wurde befragt IT-Chaos soll Brandschutzkontrollen in Crans-Montana verhindert haben

Lea Oetiker

8.2.2026

Mit dem Tod des 18-jährigen Schweizers steigt die Zahl der Todesopfer von Crans-Montana auf 41. (Archivbild)
Mit dem Tod des 18-jährigen Schweizers steigt die Zahl der Todesopfer von Crans-Montana auf 41. (Archivbild)
sda

Nach dem Feuer von Crans-Montana stehen Behörden im Wallis unter Druck. Ein IT-Debakel und Personalmangel könnten fatale Folgen gehabt haben.

Lea Oetiker

08.02.2026, 09:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Brand der Bar Le Constellation in Crans-Montana zeigen Ermittlungen, dass jahrelang keine Brandschutzkontrollen stattfanden.
  • Der Sicherheitschef der Gemeinde machte dafür ein Informatikdebakel im Kanton Wallis und Personalmangel verantwortlich.
  • Wegen der Panne geraten nun auch Gemeinde und Kanton unter Druck. Mehrere Gebäude mussten bereits geschlossen oder eingeschränkt werden.
Mehr anzeigen

Nach dem verheerenden Brand in der Bar Le Constellation in Crans-Montana weitet sich die Untersuchung aus. Im Zentrum steht die Frage, warum seit 2019 keine Brandschutzkontrollen mehr durchgeführt wurden.

Die Walliser Staatsanwaltschaft ermittelt nicht nur gegen das Besitzerehepaar Jacques und Jessica Moretti, das wegen fahrlässiger Tötung angeklagt ist, sondern auch gegen Behördenvertreter der Gemeinde.

Am Freitag wurde der Sicherheitschef von Crans-Montana mehrere Stunden befragt. Der «Tages-Anzeiger» hat mit den Anwälten gesprochen, welche vor Ort waren. Diese erzählten der Zeitung, dass er vor der Staatsanwaltschaft auf zwei Hauptgründe für die versäumten Kontrollen hinwies: eine breitflächige Informatikpanne im Kanton Wallis und fehlende personelle Ressourcen.

Verlorene digitale Unterlagen

Der Sicherheitschef, der sein Amt im Frühjahr 2024 antrat, sagte, ihm hätten beim Amtsantritt wichtige Informationen gefehlt. Durch das Informatikdebakel hätten die Sicherheitsbehörden nicht mehr nachvollziehen können, welche Betriebe überprüft worden seien. Die verlorenen digitalen Unterlagen hätten alles manuelle Nachführen nötig gemacht. Das sei der Grund, warum Le Constellation so lange nicht mehr kontrolliert worden sei.

Er habe zudem beantragt, den Personalbestand um fünf bis sechs Stellen zu erhöhen, um den administrativen Mehraufwand zu bewältigen. Der Gemeinderat habe diese Aufstockung aber abgelehnt. Gemeindepräsident Nicolas Féraud sei informiert gewesen, habe jedoch auf eine Anfrage am Samstag nicht reagiert.

Laut internen Unterlagen, die dem «Tages-Anzeiger» vorliegen, betrafen die Kontrolllücken nicht nur Gastbetriebe, sondern auch mehrere Schulen – darunter die Ecole de Corin, die Ecole Montana-Village und das «Centre scolaire intercommunale». Eine Jugendherberge war letztmals 2018 überprüft worden, ebenso wie die Unglücks-Bar. Ein Hotel musste inzwischen wegen Mängeln beim Brandschutz schliessen, bestätigte Bruno Huggler, Direktor von Crans-Montana Tourismus.

Ungewöhnliche Ursache für Informatikprobleme

Die Ursache der Informatikprobleme liegt in einer ungewöhnlichen Vorgeschichte: Ein selbstständiger IT-Spezialist aus Sitten hatte über Jahre Systeme für Polizei und Feuerwehr im Wallis betreut. Nachdem er damit gedroht hatte, vertrauliche Daten ins Darknet zu stellen, wurde er Anfang 2023 verhaftet und später in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, schreibt die Zeitung.

Zuvor hatte er Verschwörungstheorien über Satanismus und prominente Persönlichkeiten verbreitet. Mit der Abschaltung seiner Software verloren zahlreiche Gemeinden den Zugang zu sicherheitsrelevanten Daten.

Nun droht die alte Affäre erneut Folgen zu haben. Laut Ermittlern könnten sowohl der Kanton Wallis als auch die Gemeinde Crans-Montana für die versäumten Kontrollen haftbar werden.

Weitere Befragungen stehen bevor, nächste Woche soll auch der frühere Sicherheitschef angehört werden, der 2018 und 2019 für die Kontrollen in der Bar Le Constellation verantwortlich war. Wegen des grossen Interesses finden die Einvernahmen mittlerweile auf dem Campus der Fachhochschule in Sitten statt, wo ausreichend Platz für die mehr als hundert Beteiligten besteht.

Das war der Nationale Trauertag

Das war der Nationale Trauertag

Bewegte Menschen, bewegende Worte und hoher Staatsbesuch aus Frankreich. Das war der Nationale Trauertag in Gedenken an die Opfer des Unglücks von Crans-Montana.

09.01.2026

Mehr zu Crans-Montana

Tragödie in Crans-Montana VS. Feuer bei Gedenkstätte ausgebrochen

Tragödie in Crans-Montana VSFeuer bei Gedenkstätte ausgebrochen

Brandschutz in Crans-Montana. «Früher hätte die Feuerpolizei selbst mit Feuerzeug die Brandgefahr getestet»

Brandschutz in Crans-Montana«Früher hätte die Feuerpolizei selbst mit Feuerzeug die Brandgefahr getestet»

Trauerbegleiterin im Interview. «Viele Bestatter würden den Eltern davon abraten, in den Sarg zu schauen»

Trauerbegleiterin im Interview«Viele Bestatter würden den Eltern davon abraten, in den Sarg zu schauen»

Meistgelesen

Blanc eröffnet die Olympia-Abfahrt – schafft Vonn trotz Kreuzbandriss den Gold-Coup?
Michela Figini: «Ich glaube, die Karriere von Lara Gut-Behrami ist noch nicht zu Ende»
Eisschnelllauf-Star Leerdam zofft sich mit Journalisten ++ Shiffrin stärkt Vonn den Rücken
Gil Ofarim klagt: «Wie oft soll ich mich noch entschuldigen?»
Ukrainischer Soldat stirbt vermeintlich im Krieg – drei Jahre später ruft er seine Familie an