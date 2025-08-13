  1. Privatkunden
An der Testa del Leone Retter entdecken tote Person bei Zermatt

Sven Ziegler

13.8.2025

An der Testa del Leone wurde eine tote Person entdeckt.
An der Testa del Leone wurde eine tote Person entdeckt.
Kapo Wallis

An der Testa del Leone oberhalb von Zermatt ist am Montag eine leblose Person entdeckt worden. Die Bergung erfolgte mit einem Helikopter der Air Zermatt.

Sven Ziegler

13.08.2025, 09:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die italienische Bergrettung findet leblosen Körper auf Schweizer Gebiet. 
  • Die Bergung erfolgte auf rund 3'300 Metern Höhe durch die Air Zermatt.   
  • Die Identität der Person ist noch nicht bestätigt – Ermittlungen laufen. 
Mehr anzeigen

Am Montagist im Gebiet der Testa del Leone bei Zermatt eine leblose Person gefunden worden. Laut Kantonspolizei Wallis informierte die italienische Bergrettung Guardia di Finanza am Nachmittag die Behörden, nachdem sie im Rahmen einer Suchaktion kurz vor 16 Uhr auf Schweizer Boden fündig geworden war.

Das Opfer befand sich auf rund 3'300 Metern Höhe und wurde anschliessend von der Air Zermatt mit dem Helikopter geborgen. Die formelle Identifikation der Person steht noch aus.

Die Walliser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Todes zu klären. Weitere Informationen werden nach Abschluss der Ermittlungen erwartet.

