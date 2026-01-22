  1. Privatkunden
Bürger erhebt Vorwürfe Ittigen gönnt sich ein Velo für 170'000 Franken – und hat jetzt Ärger

Andreas Fischer

22.1.2026

Das Goldene Velo zu Ehren von Fabian Cancellara sorgt in Ittigen für Streit.
Das Goldene Velo zu Ehren von Fabian Cancellara sorgt in Ittigen für Streit.
Google Maps

170'000 Franken für ein Denkmal zu Ehren von Fabian Cancellara: In Ittigen sorgt ein goldenes Velo für Ärger – wegen fehlender Bewilligungen, unklarer Finanzierung und einer Anzeige aus den eigenen Reihen.

Andreas Fischer

22.01.2026, 20:04

22.01.2026, 20:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut einer Anzeige soll ein Denkmal zu Ehren von Fabian Cancellara im Kreisel beim RBS-Bahnhof in Ittigen ohne nötige Baubewilligung errichtet worden sein.
  • Das goldene Velo kostete statt der bewilligten 50’000 Franken am Ende rund 170’000 Franken – für die Mehrkosten fehlt ein formeller Gemeinderatsbeschluss.
  • Das Regierungsstatthalteramt muss nun prüfen, ob Planung, Finanzierung und Ausführung des Projekts regelkonform waren, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.
Mehr anzeigen

170’000 Franken soll es gekostet haben, einen Kreisverkehr in Ittigen mit einem goldenen Velo zu dekorieren. Gewidmet ist das Kunstwerk Fabian Cancellara, einem der erfolgreichsten Profis in der Geschichte des Schweizer Radrennsports.

Der Zeitfahrspezialist hat 2009 die Tour de Suisse gewonnen und ist unter anderem mit zwei olympischen Goldmedaillen und vier Weltmeistertiteln dekoriert. Mittlerweile ist er Mitbesitzer des Schweizer Radsportteams Tudor Pro Cycling.

Schweizer Radsportteam. Aufschwung bei Tudor soll dieses Jahr weitergehen

Schweizer RadsportteamAufschwung bei Tudor soll dieses Jahr weitergehen

Dass ihn seine Wohngemeinde im Berner Mittelland mit einem Denkmal würdigt, ist nachvollziehbar. Dennoch wurde gegen das im August 2023 errichtete Bauwerk im Kreisel am RBS-Bahnhof jetzt eine aufsichtsrechtliche Anzeige eingereicht, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Der Vorwurf: Das goldene Velo, insbesondere der Sockel, auf dem es thront, sei ohne Bewilligung errichtet worden. Ausserdem gebe es Unklarheiten bei der Finanzierung. Überhaupt seien mehrere Pläne und Bestimmungen bei dem Projekt nicht korrekt umgesetzt worden. Pikant dabei: Die Anzeige wurde von einem ehemaligen Mitarbeiter der Gemeinde im Tiefbauamt gestellt.

Kosten explodieren, der Gemeinderat weiss von nichts

Ursprünglich auf 50’000 Franken veranschlagt und vom Gemeinderat genehmigt, soll das goldene Velo am Ende 170'000 Franken gekostet haben. Das hätten eigene Recherchen ergeben, schreibt der «Tages-Anzeiger». Über die zusätzlichen 120’000 Franken fehle jedoch ein formeller Gemeinderatsbeschluss. Das Gremium wurde zwar informiert, aber quasi vor vollendete Tatsachen gestellt: Aufträge waren schon erteilt und teilweise ausgeführt.

Treibende Kraft hinter dem Denkmal war der damalige Gemeindepräsident Marco Rupp (Bürgervereinigung Ittigen, BVI), der sich zu dem Vorfall nicht äussern wollte. Im Zuge der Um- und Neugestaltung des Areals und der RBS-Station in Ittigen hatte es wegen steigender Kosten (von 10 auf 15 Millionen Franken) 2021 Streit im Gemeinderat gegeben.

Richter holte Massstab hervor. Rentnerin (85) wegen fehlendem Hunde-Billett verurteilt – jetzt muss sie 1000 Franken zahlen

Richter holte Massstab hervorRentnerin (85) wegen fehlendem Hunde-Billett verurteilt – jetzt muss sie 1000 Franken zahlen

Vom Regierungsstatthalteramt gibt es laut «Tages-Anzeiger» bislang keine Stellungnahme zu den Vorwürfen. Lediglich der Eingang der Anzeige wurde bestätigt. Konkrete Fragen, wie viel das Kreisel-Projekt kostete, ob es dafür einen formellen Beschluss des Gemeinderates sowie eine Baubewilligung gab, habe Gemeindepräsident Thomas Stauffer (BVI) nicht beantwortet.

Nun soll das zuständige Regierungsstatthalteramt beurteilen, ob bei der Ausführung der Arbeiten am Kreisverkehr alles regelkonform abgelaufen ist – oder ob das goldene Denkmal für Fabian Cancellara auf tönernen Füssen steht.

