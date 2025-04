IV-Rentner geht auf Zürcher Richter los – Gefängnis

Kein Rocker-Aufmarsch am Berner Berufungsprozess

Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen hat am Montag in Bern der Berufungsprozess gegen acht Rocker begonnen. Vor dem Amthaus blieb es am Morgen zunächst ruhig. Im Rockerprozess vor dem Berner Obergericht müssen die fünf in der Schweiz wohnhaften Beschuldigten am 13. Februar zur Urteilsverkündung erscheinen. Das hat das Gericht am Montag zum Auftakt des Berufungsprozesses entschieden. Mehrere Verteidiger hatten geltend gemacht, mit einer Dispensation könnte das Risiko eines gewaltsamen Aufeinandertreffens minimiert werden. Beim erstinstanzlichen Prozess 2022 war es vor dem Amthaus zu Scharmützeln zwischen den verfeindeten Rockergruppen gekommen.

27.01.2025